No se cumplió el dicho

Fue el único delantero de Rampla, pero lejos de mantenerse fijo entre los dos zagueros de Racing se movió de izquierda a derecha. Matías Cóccaro fue inquieto y así desestabilizó al fondo visitante, pero también tuvo la fortuna del centrodelantero para encontrar la pelota tras un doble rebote en ambos verticales; eso sí, fue a buscar el rebote, no fue casualidad.



No le fue fácil al picapiedra conseguir su primer 2-0 del año, la primera vez en el Uruguayo 2018 que consigue una victoria “holgada” sin recibir goles, siendo el 3-1 contra Fénix la única vez anterior que ganó por dos goles. Es que Rampla, si bien en todo el primer tiempo fue mejor que su rival, no lograba concretar ni llegar con claridad.

El mediocampo no generaba, apenas el colombiano Fabio Burbano era el único volante que “abría” la cancha, aunque los laterales siempre ayudaron en ese sentido. La mayor claridad del balón estaba en los pies del “Mago” Cristian Olivera y Adrián Leites, que buscaban a Cóccaro con pelotas largas aprovechando su duelo con diferencia de velocidad con Pablo Lacoste.



Pero Juan Tejera, que debutó como entrenador de Racing pero igual perdió, en su sexto día de trabajo en la “Escuelita” hizo cambios para el segundo tiempo y no fueron de nombres. Las líneas visitantes se mostraron más adelantadas y la presión sobre la salida era constante. Rampla la pasó mal durante el inicio del complemento, hasta que la presión comenzó a cesar.

En esos momentos las salidas claras de Leites y Olivera fueron importantes; el equipo no encontraba la forma de salir de la presión y ellos, con pases certeros y protegiendo el balón con el cuerpo cuando era necesario, le dieron aire al equipo.



Gonzalo Rizzo volvió a ser pieza fundamental en el juego aéreo, defensivo y ofensivo. Así Cóccaro tuvo dos chances con un segundo cabezazo en el área rival a los 24’ y 81’. Pero fue Hugo Dorrego, que con un exquisito tiro libre puso la tranquilidad para el local cuando el reloj ya estaba siendo una presión extra sobre Racing.



Rampla sumó puntos de oro en el descenso y complicó aún más a un rival directo.