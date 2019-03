Es el Rampla de Rosario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rampla se quedó con tremenda victoria 2-0 ante Liverpool, no solo por el rival que tenía enfrente y por la importancia de los puntos sumados, sino que también por la solidez con la que lo logró. Dos goles de Mathías Saavedra le dieron el segundo triunfo del Apertura.



El picapiedra fue la definición de un equipo de Rosario Martínez: no tuvo problema de darle la pelota al rival, incluso con el 0-0 en 15’; se refugió en su cancha cerrando espacios y generando una sólida defensa para esperar su chance. La tuvo y la aprovechó.

El haber aprovechado lo que significó el 1-0 de Saavedra a los 25' fue vital. Porque Liverpool no estaba jugando mal, tenía la pelota y llegaba, si bien no con facilidad, sí en algunas oportunidades con un Maureen Franco movedizo pero con el pecado de no ser perfecto en la definición.

Para el segundo tiempo Liverpool cambió completamente su idea. Pasó de jugar por abajo en los primeros 45' a, literalmente, solo jugar a los centros. La explicación fue el ingreso del paraguayo Clementino González, usualmente de buen juego aéreo pero que este sábado no ganó casi ninguna vez. Desde la zona de volantes o defensas tiraron 21 veces un centro frontal o desde un costado, de los cuales solo cuatro fueron ganados por los delanteros negriazules.

Rampla se siguió resguardando atrás, sin complicarse con la pelota y solo ocupándose de cerrar espacios y ganar por arriba en cada pelotazo, lo que entre Edgard Martínez y Gonzalo Rizzo —los dos zagueros del local— hicieron casi siempre turnándose para tomar al gigante Clementino.

Ya cuando Liverpool arriesgaba (tenía cuatro delanteros marcados y solo dos volantes), Rampla aprovechó para sacar una contra letal con virtud de Ignacio Panzariello y Delis Vargas. Mathías Saavedra lo único que tuvo que hacer fue empujarla, luego de Jorge Bava ser vencido en la asistencia de Vargas.



El Picapiedra suma tres puntos importantísimos para el descenso y logra un juego sólido; además, desde la asunción de Rosario Martínez no conoce la derrota. Liverpool volvió a perder, por tercera vez en el torneo y solo suma una victoria en cinco fechas.