Rampla llega al clásico en plena formación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Estamos tratando de conformar un equipo nuevo porque los jugadores se integraron a último momento. Son muchos los que llegaron y también muchos los que se fueron”, reflexionó el técnico de Rampla Juniors, Rosario Martínez, de cara al clásico de la Villa que se jugará el domingo al mediodía.



Y no es para menos dado que llegaron 10 futbolistas, algunos ya están habilitados para el clásico y otros no, y se le habían ido siete. Entre las incorporaciones está Carlos Núñez, un figura que llega al club como antes lo hicieron Juan Albín y Álvaro Fernández, aunque el “Flaco” ya no está en la institución.



“Esperamos que Núñez le ofrezca a Rampla lo bueno que ha hecho años anteriores en los diferentes equipos del continente en los que ha estado. Es un jugador importante, esperemos que nos pueda servir. No está en la mejor condición física, pero la necesidad del equipo manda sobre nosotros”, afirmó el técnico dejando la puerta abierta para que Núñez puede tener minutos en el clásico.

Que el partido frente a Cerro se juegue en la segunda fecha del Intermedio no favorece a Rampla, sobre todo porque con tantos jugadores que llegaron a último momento es recién un equipo en formación. “Los calendarios no los hacemos los entrenadores. Tuvimos un mes de período de pases y los jugadores llegaron recién un día antes de que finalizara. O sea que la cosa debe ser culpa nuestra y no de los demás. Tenemos que trabajar para amalgamar de la mejor manera, elegir la mejor oncena para cada partido”, agregó el técnico picapiedra.

Rodrigo Odriozola Revancha Cada partido es diferente, pero ellos pueden venir con una sed de revancha importante".

En el Apertura, Rampla ganó el clásico por 2 a 0 con goles de Delis Vargas y Juan Albín. Fue un triunfo muy importante, dado que llevaban más de tres décadas sin conseguir vencer a su clásico rival en el estadio Olímpico.



“Creo que ganar un clásico de local después de 36 años siempre puede influir. En nuestra mentalidad y en la de ellos, pero también tengo la obligación de pensar que cada partido es una historia diferente”, reconoció Rosario.



Algo parecido piensa sobre el asunto el arquero Rodrigo Odriozola. “Los partidos son todos diferentes. Y capaz que ellos vienen con una sed de revancha importante. En el Apertura nosotros teníamos el objetivo de ganarlo por la cantidad de tiempo que no se ganaba acá. Siempre hay condimentos que le aportan a la motivación de un equipo o del otro”.

En la primera fecha del Intermedio Rampla perdió 1 a 0 frente a Fénix, pero jugó un gran partido. Según Odriozola, el mejor desde que Rosario llegó al club. “Se vieron cosas muy interesantes en el equipo: mucha profundidad y muchas llegadas, aunque faltó efectividad y el resultado, que es lo más importante”, admitió Odriozola, quien no se detiene a ver si el clásico llega en buen momento. “No sé si llegamos bien, pero si con mucha ilusión sabiendo que es un partido bisagra de cara a lo que viene. Llegó gente nueva, y nos estamos conociendo. Es prácticamente todo el equipo nuevo. Pero tenemos gente muy hábil, de mucha calidad que nos puede ayudar a ganar. Y a eso apostamos”.

El técnico también reconoció el buen partido que hicieron en la primera fecha. “El funcionamiento fue muy bueno, pero me contradigo porque para que sea muy bueno el resultado debió ser favorable. Y no fue así. Algo no hicimos tan bien para que el resultado se lo llevara el rival. Es verdad que el arquero de ellos tuvo un buen desempeño, pero estamos expuestos a que eso pase. El arquero puede haber sido la figura de la cancha pero nosotros no podemos venirnos con las manos vacías”, dijo el técnico que no ha recibido aún los pedidos de los hinchas. Quizás porque no vive en el barrio. “Tampoco les doy mucha chance, porque llego, entreno y cuando termino me voy. Pero lo estoy viviendo con mucha intensidad”.

Figura. Carlos Núñez es una de las incorporaciones de Rampla Juniors. Foto: Darwin Borrelli.