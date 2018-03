Rampla hace historia

Apesar de no jugar en casa, UTC intentará vencer a Rampla Juniors, el debutante cuadro uruguayo en el estadio Miguel Grau del puerto del Callao con capacidad para 17.000 espectadores.



El equipo dirigido por Franco Navarro saldrá a jugar su partido por Copa Sudamericana con un equipo totalmente ofensivo para lograr una victoria que le permita iniciar el torneo internacional con el pie derecho.



“Vamos a llegar mentalizados a la Copa, así que hay que recuperarnos lo más pronto posible”, dijo a la prensa el delantero Jorge Bazán que marcó el sábado el tanto del triunfo 1-0 de su equipo ante Universitario de Deportes en el torneo peruano.



Por su parte, el conjunto uruguayo, dirigido por Luis ‘Ronco’ López intentará mejorar su juego colectivo para debutar con una victoria y hacer historia en la Copa Sudamericana. “Hay que tomar las precauciones del caso, nos enfrentamos a un fútbol veloz, dinámico, y seremos visitantes”, apuntó el arquero Rodrigo Odriozola a los medios.



Universidad Técnica de Cajamarca llega con una victoria a cuestas y el ánimo por las nubes para afrontar este primer duelo de Copa, pero Rampla no, viene de sufrir dos derrotas consecutivas en el Apertura y llega con la imperiosa necesidad de ganar pero también la de mejorar su juego colectivo.



UTC saldrá con la intención de pegar primero en la Sudamericana ante Rampla, uno de los benjamines del certamen, que surge como un escollo en el inicio de la Copa para el conjunto peruano, que milita en el fútbol profesional desde la temporada 2012.



El periplo de los “picapiedras” puede jugarle en contra ya que tuvieron que afrontar un largo y tedioso viaje, primero a Lima y luego a Callao, ciudad portuaria donde se llevará a cabo el encuentro y no en Cajamarca, como se había anunciado en un principio.



Los entrenadores han confirmado equipos y no parecen tener dudas respecto a las alineaciones. “Sabemos que hay que ganar. Este es un partido de 180 minutos y no de 90”, indicó el entrenador de UTC Franco Navarro.



El “Ronco” quiere otra versión



Día ajetreado para Rampla Juniors fue el sábado. Jugó su partido ante Nacional por la segunda fecha del Torneo Apertura, pero a las pocas horas tuvo que emprender el largo y agotador viaje a Perú, ya en plena madrugada del día domingo. “Nos golpeó el segundo gol de Bergessio, no pudimos reponemos, pero ya lo hablamos con los muchachos: ahora hay que concentrarse en algo histórico como lo es este partido por la Copa Sudamericana. No podemos dejar pasar la oportunidad, estamos ante una posibilidad única de poder trascender y darle una alegría a los hinchas que siempre acompañan”, tiró el “Ronco” Luis López, antes de partir hacia Perú. “¿Cómo se gana? Y... jugar a nivel internacional no es fácil, hay un viaje de por medio, hay que adaptarse a muchas cosas, pero primero debemos recuperar parte del juego que hemos perdido y defender más duro, porque no estamos defendiendo como en otros partidos y eso a nivel continental es dar mucha ventaja. No podemos tener distracciones como las que hemos tenido hasta ahora”, remarcó el entrenador del equipo “picapiedra”.