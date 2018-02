"Leo" Ramos no toca ni el banco

Todo queda igual. El entrenador no toca absolutamente nada. Leonardo Ramos no solo repetirá la misma oncena que le ganó en el debut a Racing para el encuentro de este domingo ante River Plate (19.30 horas), si no que también pondrá el mismo banco de suplentes.



El mismo estará conformado por Thiago Cardozo, Luis Maldonado, Mathías Corujo, Guzmán Pereira, Giovanni González, Cristian Palacios y Gabriel Fernández.



El “Toro” estuvo en duda porque en la semana le tuvieron que sacar una muela. Sin embargo, mejoró y ya se encuentra en condiciones.



El “Chiche”, que en la semana practicó como titular ante la tendinitis en el rector anterior que tenía a maltraer a Guillermo Varela, esperará su oportunidad.



Marcel Novick y Gastón Rodríguez, por nombrar los dos casos más resonantes, quedaron otra vez afuera de la convocatoria.



Vale recordar que el plantel nuevamente no concentrará para este cotejo. Los futbolistas se juntarán en la mañana en Los Aromos, almorzarán y quedarán a la espera del partido que a la tardecita comenzará en el Campeón del Siglo para cerrar la segunda fecha del Torneo Apertura.



Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Fidel Martínez, los 11 que irán desde el arranque.

#Peñarol - Lista de jugadores convocados para el partido frente a River Plate, por la fecha 2 del Torneo Apertura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/goQw9nKRuh — Prensa Peñarol (@PrensaCAP) 10 de febrero de 2018