Ramos no quiso confirmar su adiós y dijo que primero hablará con los jugadores

Leonardo Ramos no quiso confirmar su decisión de alejarse de Peñarol una vez culminado el Torneo Intermedio y enfatizó que lo primero que hará, cuando así lo resuelva, es "comunicárselo a los jugadores".



El DT quiso bajarle el perfil a la noticia que fuera confirmada por los propios dirigentes de la institución, enterados del diálogo que mantuviera el técnico con el presidente aurinegro Jorge Barrera. "Aún no lo sé (anuncio de su salida hoy mismo luego del partido con Boston River). Tengo una muy buena relación con Jorge (Barrera). Siempre he sentido el apoyo del presidente y la directiva. Si llegamos a tomar la decisión, lo primero que vamos a hacer es comunicárselo a los jugadores. Es un gran grupo que nos ha bancado en los peores momentos. Fueron los primeros que salieron a defendernos", aseguró Ramos en diálogo con Tirando Paredes (1010 AM).



Ramos, que confesó que recibió interés de Emelec, varios equipos argentinos y de Al-Etiffaq de Arabia Saudita, ponderó la relación que mantuvo con los dirigentes de Peñarol y recordó al extitular, Juan Pedro Damiani: "Cuando tome la decisión de irme, va a ser una de las personas que voy a llamar. Nos une una gran relación. Fue un gran presidente y siempre nos hablamos de frente".



El entrenador desmintió que tuviera un enfrentamiento con los jugadores por la planificación previa al partido con Boston River: "Me pone intranquilo un montón de cosas que se hablan. Con los jugadores siempre tuvimos ida y vuelta y hemos decidido las cosas siempre. Para una persona grande es contraproducente estar mucho tiempo adentro. No necesitábamos concentrar. Era demasiado tiempo".