Ramos ya piensa en la Copa: "El equipo lo tengo en la cabeza desde hace más 15 días"

"Hubo un solo equipo en la cancha. Me pareció ver eso, al margen de que después Boston River, con la sumatoria de jugadores, nos generó algún problema en el final", dijo Leonardo Ramos.



Sobre la actuación de Rodrigo Rojo, se mostró conforme: "Respondió de buena forma y se fue acoplando como queríamos al resto de sus compañeros. Agradezco el plantel y los jugadores de categoría que tenemos".



Asimismo, sobre la salida de Fidel Martínez, explicó que el ecuatoriano "tiene un golpe en el tobillo y salió por precaución".



Finalmente, y en referencia al choque del jueves ante The Strongest en La Paz por el debut en la Libertadores, señaló: "El equipo lo tengo en la cabeza desde hace más de 15 días. Vimos muchos videos del rival, pedimos referencias. Lo tenemos estudiado".



El DT no quiso dar nombres del 11 que puede arrancar en Bolivia, pero recalcó que cualquiera puede ingresar y que incluso puede modificar el sistema táctico para jugar en los 3.650 metros sobre el nivel del mar.