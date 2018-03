Obligado a cambiar

Leonardo Ramos ya se está viendo obligado a meter mano en el equipo. Se le vienen días difíciles. El DT siempre destacó que su idea es que se repita un 11 de memoria para darle la mayor continuidad posible. El semestre pasado, en la remontada aurinegra, en gran parte lo logró y eso se terminó reflejando en el funcionamiento. Ahora no le queda otra que empezar a realizar cambios. Por diferentes motivos, claro…



En primer lugar, por la ausencia del “Cebolla” Rodríguez. Ya no estuvo el sábado pasado en el empate ante Wanderers y tampoco estará este fin de semana contra Liverpool. Tras cumplir su suspensión, recién volverá a la cancha en la sexta fecha contra Boston River (el fin de semana del 10 y 11 de marzo), ya que en la quinta Peñarol ganará los puntos contra El Tanque.



En ese sentido, esta es una de las ausencias que más preocupan porque el aurinegro no tiene otro futbolista de similares características para cumplir esa función. El sustituto natural es Guzmán Pereira y también está Marcel Novick, pero ninguno de ellos tiene ni el traslado de pelota ni el gol que le aporta el volante lacacino.

Foto: Ariel Colmegna.

Además, el “Cebolla” también se perderá las fechas 8 y 9 contra Atenas de San Carlos (visitante) y Danubio (local), ya que estará ligado a la selección uruguaya para la China Cup. ¿Quién más puede irse con la Celeste? Guillermo Varela, gran candidato. Mathías Corujo, de activa participación en la Eliminatoria, parece difícil que pueda estar debido a la poca continuidad que consiguió en el club. Sin Varela, se da por hecho que su lugar lo ocupará Corujo. ¿Y si el maestro Tabárez cita a los dos? Ramos deberá recurrir a Giovanni González para que le dé una mano en esa zona de la cancha.



Eso sin contar la posibilidad, aunque también parece mínima, de que Walter Gargano regrese a la Celeste. En un gran momento y con el apoyo popular, el “Mota” plantea al menos la incertidumbre. Ya se disculpó personalmente con el cuerpo técnico y manifestó su deseo de volver.

Foto: Nicolás Pereyra.

Otro lugar de la cancha donde Ramos deberá cambiar sí o sí es en el lateral izquierdo. Lucas Hernández está suspendido para los tres primeros partidos de la Copa Libertadores (The Strongest en La Paz, Atlético Tucumán en Montevideo y Libertad en Asunción). Para ese puesto, solo hay un recambio: Rodrigo Rojo. El lateral llegó por pedido expreso del entrenador para ocupar el sector de Hernández durante su sanción. El tema es que desde su arribo al club aún no tuvo minutos (sí jugó con la Tercera División) y solo quedan dos partidos antes del estreno copero. Este sábado, jugará nuevamente Lucas por lo que la única chance que le quedará a Rojo para llegar con algo de ritmo será contra Boston River. No juega desde el 10 de diciembre cuando defendía a Nacional de Asunción.



“El Campeonato Uruguayo es muy parejo. Tenemos que seguir perfeccionándonos. Ahora también tendremos competencia internacional, que eso es muy importante. Sabemos los que nos jugamos y trataremos de estar a la altura. Sabemos lo que representa la Libertadores para Peñarol, pero primero estamos enfocados en el campeonato local. Queremos ir paso a paso, consiguiendo victorias para poder estar más tranquilos cuando arranque la doble competencia”, señaló Hernández, que no estará en los partidos de ida.

Foto: Gerardo Pérez.

Con signos de interrogación, aparece el caso de Maximiliano Rodríguez. El semestre pasado, el jugador de 37 años respondió bien físicamente. Estuvo en 15 de los 17 partidos. Solo quedó al margen por precaución. Habrá que ver cómo responde este año con la doble actividad y cómo el entrenador decida repartir sus cargas. Lo cierto es que en ese aspecto está la tranquilidad de que Peñarol maneja variantes en el banco con Cristian Palacios y el “Toro” Fernández.



“Es algo muy lindo volver a estar en la Copa Libertadores, pero todavía faltan algunos días. Falta y no nos queremos desviar. Nuestro foco está en el partido del sábado, en tratar de ganarlo, y cuando llegue la Libertadores se planificará ese partido. Son partidos diferentes. La Libertadores es muy complicada y sobre todo el primer partido en la altura, donde no se puede hacer un análisis porque no es normal”, dijo la “Fiera”.

Foto: archivo El País.

Se viene un mes super cargado para “Leo” Ramos. Su Peñarol tendrá ocho partidos en poco más de un mes. Entre encuentro y encuentro, deberá ir tapando agujeros entre suspensiones y convocatorias a la selección. Eso, sujeto a que no aparezcan nuevos inconvenientes como lesiones o expulsiones. Aunque no le guste, el DT está obligado a cambiar.

Rodrigo Rojo ya comenzó a foguearse con los titulares

El aurinegro entrenó ayer a la mañana a puertas cerradas en Los Aromos pensando en el choque de mañana ante Liverpool (a las 19.00 horas en el Campeón del Siglo) por la cuarta fecha del Torneo Apertura.



Teniendo en cuenta que no podrá contar con Cristian Rodríguez, suspendido, Leonardo Ramos piensa en poner el mismo equipo que empató ante Wanderers: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Agustín Canobbio; Fidel Martínez y Maximiliano Rodríguez.



El miércoles por la tarde, también a puertas cerradas, el plantel hizo fútbol en el CDS ante la Cuarta División con victoria por 1-0 con un tanto de la “Fiera”. Rodrigo Rojo tomó minutos en la práctica ante la confirmada suspensión de Lucas Hernández en los tres primeros partidos de Copa Libertadores.



Entradas. Continúa la venta en los locales de RedPagos, Tickantel y por la App (TCAP). En total, hasta el momento, se llevan colocados cerca de 9.000 boletos.



Los precios son los siguientes: Cataldi $375, Guelfi (Portón B) $175, Damiani $ 650 y Henderson $2.400.



Vale recordar que los socios tienen canje gratuito para las tribunas Cataldi, Guelfi y Damiani. Para la Henderson, en tanto, deberán abonar una suma de $ 750.



La parcialidad de Liverpool se ubicará en la Tribuna Guelfi, ingresando por el Portón A. El valor de la entrada es de $375.



Colaboración. Mañana, los que se arrimen al CDS podrán colaborar donando útiles escolares para la campaña “Vuelta a clases” que está organizando el club.



En los alrededores al estadio, con la colaboración de las Peñas oficiales, estarán señalizados los puntos donde los hinchas podrán dejar sus donaciones.



Los que no vayan al partido, pero de todas formas quieran colaborar, podrán hacerlo acercando los útiles a la Peña más cercana.