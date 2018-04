Ramos tiene material para confiar

La victoria importa mucho porque era un equipo prácticamente nuevo, estamos muy contentos con varios rendimientos”, afirmó Leonardo Ramos tras el triunfo frente a Progreso, y no es para menos.



El entrenador aurinegro confió en jugadores que han tenido pocos minutos en la temporada, pero que no lo decepcionaron, ya que más allá del resultado dejaron cosas muy interesantes.



Mathías Corujo, Luis Maldonado, Rodrigo Rojo, Giovanni González, Franco Martínez, Marcel Novick, Fidel Martínez, Cristian Palacios y luego los ingresos de Enzo Martínez, Brian Rodríguez y Rodrigo Piñeiro fueron los que tuvieron la oportunidad de disputar minutos y no decepcionaron.

Juveniles. A Enzo Martínez le tocó debutar desde el banco luego de la lesión de Fabricio Formiliano y cumplió correctamente la tarea. Se asentó bien al lado de Luis Maldonado y no tuvo grandes problemas en la marca.



Brian Rodríguez también ingresó como alternativa por la lesión de Giovanni González y demostró velocidad y un certero ida y vuelta. “Entró mucho más rato que la otra vez y tuvo momentos de nerviosismo, aunque está claro que nos puede dar mucho”, dijo Ramos sobre Rodríguez.



Lo de Rodrigo Piñeiro es bastante más conocido, aunque fue de los que tuvo rendimiento más flojo pese a que estrelló una pelota en el vertical. Franco Martínez fue una de las figuras del partido. Se adueñó de la mitad de la cancha y fue un gran complemento para Novick.

Marcel y Rojo. Fueron de lo mejor que tuvo Peñarol en la tarde gris del Nasazzi. El “Vikingo” no jugaba desde el 3 de diciembre de 2017 y no se notó. Presionó bien arriba y parte de ese trabajo fue el que provocó el único gol aurinegro, luego de asistir a Fidel Martínez que definió de manera certera.



Por su parte, el lateral sigue realizando trabajos más que satisfactorios cada vez que tuvo la oportunidad de jugar y en la pasada jornada no falló.



El resto no desentonó y Leonardo Ramos, un técnico que no suele alternar demasiado el once inicial, descubrió que tiene plantel para rotar y hacerlo con plena confianza.

Leonardo Ramos:

- Cancha: “Estaba mejor de lo que aparentaba, solo en algunos sectores se frenaba la pelota”.



- "Tito" y Giovanni: “Los dos están bien, los sacamos para que las lesiones no pasaran a mayores”.



- Tucumán: “Sería importante no perder porque definimos en casa. Ojalá podamos clasificar”.