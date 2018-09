Ramos le apuntó a Griezmann y le recomendó que se deje aconsejar por Godín

Sergio Ramos es uno de esos jugadores que no anda con vueltas, ni dentro ni fuera de la cancha. Así como puede entrar fuerte si es necesario, también tranca duro fuera de la misma y en la conferencia previa al duelo ante Roma, por Champions League, quedó demostrado.

El zaguero fue consultado sobre las declaraciones de Griezmann, donde el francés afirmó: "Ya puedo comer en la mesa de Cristiano y Messi", haciendo referencia a que está en un gran nivel personal y volviendo a poner sobre la mesa el haber quedado afuera de la terna por el Balón de Oro.

Pero al capitán del Real Madrid no le cayeron del todo bien estas palabras y sentenció: "Yo siempre lo he dicho, la ignorancia es muy atrevida. Yo cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de Iniesta, de Casillas, de jugadores que han ganado todo que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balon de Oro".

Ramos, además le recomendó que escuche los consejos de referentes del Atlético de Madrid, entre ellos el "Faraón" Godín: "Cada uno es libre de expresar su opinión, pero creo que se debería dejar aconsejar por su entrenador, el "Cholo", por jugadores de su equipo como Godín o Koke y que reúnen ciertos valores que le vendrían bien".

Antes de finalizar, el zaguero español no negó las condiciones del francés y manifestó: "Aún así nunca me he quedado corto y sé que es un grandísimo jugador y le deseo lo mejor".