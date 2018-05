El consejo directivo trata el tema Ramos

Desde las 18 horas de este lunes está reunido el Consejo Directivo de Peñarol. El tema principal será la situación del técnico Leonardo Ramos, ya que desde primeras horas de la tarde se maneja que se irá a Medio Oriente y los dirigentes esperan saber más al respecto puertas adentro de la sede.

Leonardo Ramos estaría prácticamente arreglado con el club árabe Al Ettifaq, al que dirigiría una vez finalizado el torneo Intermedio. Se trata de un club de Arabia Saudita, concretamente de la ciudad de Dammam, que tiene 74 años de vida y que tuvo sus épocas más exitosa por la década del 80, según informó el programa "Las Voces del Fútbol" (1010 AM).



Ramos tiene contrato con Peñarol hasta fin de año, pero los aurinegros no pondrían obstáculos para que se fuera. Por otra parte, la rescisión del vínculo no será un problema para el club árabe.



Si la partida de Ramos se concreta, es de público conocimiento que el candidato del presidente Jorge Barrera es Mario Saralegui, quien en este momento ya se encuentra trabajando en la institución.



Consultado por Ovación, el vicepresdente carbonero Rodolfo Catino aseguró no saber nada sobre las intenciones del actual entrenador de dejar el club.

En la misma línea se pronunció Marcelo Areco. "Voy a entrar al Consejo y allí voy a enterarme si es que hay algo", dijo a Ovación minutos antes de arribar a la sede.