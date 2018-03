Ramos despejó cualquier duda en la oncena

"Van a jugar Guzmán (Pereira) y (Mathías) Corujo". Leonardo Ramos no anduvo con vueltas. Cuando se le consultó sobre si ya tenía resuelto quiénes serían los sustitutos de Cristian Rodríguez y Guillermo Varela este miércoles en el Tróccoli (hora 16.00) ante Cerro, el entrenador fue claro.

"Está claro que el Cebolla y Guille Varela son jugadores muy importantes para nosotros, pero tenemos otros que vienen atrás y que están esperando su oportunidad", dijo el entrenador en declaraciones a 100% Deporte (Sport 890), quien confirmó que Franco Martínez, el juvenil de muy buenos minutos en La Paz, "está pronto", aunque todavía no lo tirará desde el comienzo.

"No hago misterio porque acá nos conocemos todos. No estoy como para andar escondiendo quién juega y quién no", apuntó.

Por lo tanto, Peñarol formará de la siguiente manera: