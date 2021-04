Ramón Calderón cree que Florentino Pérez se tomó unas copitas de más y pide su renuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, consideró que Florentino Pérez debería dimitir de forma inmediata a su cargo de titular del club blanco y lo criticó durante al señalar que o estaba bromeando y “había tomado un par de vinos de más” al decir que la Superliga venía a “salvar el fútbol”.

En declaraciones a SuperDeportivo Radio y al diario El Confidencial, Calderón dijo que el objetivo que se perseguía con la búsqueda de una Superliga era el de “salvar el pellejo de todos aquellos que han provocado una crisis brutal en el fútbol con gastos que no estaban justificados. Y él mismo ha involucrado al Real Madrid en un proyecto multimillonario que no sabemos ni si quiera lo que costará el estadio, que no era necesario por cierto".

Luis Suárez y otra veloz carrera contra el tiempo: ya volvió a entrenar con Atlético By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Luis Suárez y otra veloz carrera contra el tiempo: ya volvió a entrenar con Atlético

El exdirectivo consideró que esta iniciativa era "una puñalada por la espalda al fútbol. Es una locura que se hizo sin pensar. Cuando lo escuchaba a Florentino creía que se trataba de una broma de mal gusto. Sería un acto de dignidad de su parte que dimitiera después de ese fracaso. Se convirtió, sin derecho de serlo, en el dueño del fútbol y del Real Madrid".

El ex mandatario no detuvo su ataque al actual presidente: "Más que Superliga es la Miniliga, porque sólo duró dos días. Murió a los días de haber nacido. Yo me alegro mucho como hombre de fútbol que esto no prospere porque es una 'puñalada' por la espalda al fútbol".