Rak se enteró de la reserva de Tabárez por Twitter: "Estaba tomando mate, lo vi y no lo podía creer"

A Yonatthan Rak le sonó el celular. Le pasaron un link de Twitter. Entró y se vio en la lista de 30 reservados del exterior del maestro Tabárez para la próxima triple fecha de Eliminatorias. "Estaba con mi madre y mi novia. Estaba tomando mate, lo vi y no lo podía creer. Me tomó totalmente por sorpresa. No me imaginaba esta posibilidad", confesó entre risas a Ovación el zaguero desde México.

Nadie del cuerpo técnico de la selección se había comunicado con él. Solo lo llamaron antes de la Copa América, en la lista previa de 50 reservados, por eso su sorpresa aún fue mayor.

Rak tiene 28 años. Se formó en Miramar Misiones, donde estuvo cinco temporadas (cuatro de ellas en Segunda División). Pasó al Inter de Porto Alegre, estuvo un año y medio, pero no jugó en Primera. En 2018 recaló en Torque, y como él asegura, encontró "su lugar en el mundo".



"El crecimiento del club fue de la mano con el mío digamos. Me sentí cómodo adentro y afuera de la cancha", explicó.



Sus buenos rendimientos lo llevaron esta temporada a Tijuana de México. "Estoy muy contento, adaptándome una liga totalmente distinta. Cada vez mejor", indicó.



Rak aún no se imagina cómo será su primera vez ingresando al Complejo Celeste. Tampoco compartiendo vestuario con Luis Suárez y Edinson Cavani. "No me quiero hacer la cabeza. Esperemos estar en la lista de convocados, pero sería algo muy lindo. Me cuesta imaginarme, pero me veo con mucho vergüenza", reconoció entre risas.



El defensor no sabe si le dará la confianza para pedirle la camiseta a algún compañero, pero se frota las manos por poder compartir plantel con uno de sus ídolos: Diego Godín.



"Es un referente. Tiene presencia, lo que es a la hora de la marca no lo voy a descubrir yo, es uno de los mejores zagueros del mundo desde hace años", remarcó.



De la selección solo tiene relación con dos futbolistas: David Terans y Brian Lozano. "Con David vivimos cerca (en Uruguay), nos hemos cruzado varias veces y tenemos el mismo peluquero. Con el Huevo ya nos enfrentamos acá (en México) y quedamos en contacto)", contó.



Rak valoró los siete puntos que consiguió Uruguay en la última triple fecha y aseguró que la próxima es "la más difícil" y "definitoria".



Uruguay enfrentará a Colombia de local (el 7 en el Gran Parque Central) y Argentina y Brasil, ambos como visitante (10 y 14 respectivamente).



Sobre la posibilidad de enfrentar a Lionel Messi, respondió: "Uff... Son muchas cosas... Sería divino. Una experiencia única. Se puede dar, vamos a ver".