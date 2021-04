Rafael García: “La obligación y la exigencia en Nacional siempre es la misma"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael García volverá este miércoles a los entrenamiento con Nacional luego de transitar el COVID-19. El defensa se realizó este lunes y martes los exámenes necesarios para diagnosticar si podía incorporarse a los entrenamientos y estos indicaron que sí.

García declaró en La Oral Deportiva de Radio Universal que conseguir resultados deportivos es lo más importante, pero que deben mejorar en cuanto el rendimiento deportivo, y agregó que este es el principal motivo de los cambios que se están dando en el último período en Nacional.

En cuanto a la incorporación de Alejandro Cappuccio como nuevo técnico y el desafío de mantener el título de campeones aseguró: “La obligación y la exigencia que tiene Nacional es siempre la misma, más allá de haber conseguir el título de campeón uruguayo en las últimas dos competencias; esperemos que el técnico pueda hacerlo de buena forma”.

En lo personal, Rafa declaró que es de hablar "lo justo y necesario". Y que cuando todo va bien hay que dejar que fluya, pero que "en los momentos desagradables es cuando deben dar la cara los más grandes" como él.

El fernandino agregó que su físico no le permite ser ligero y moverse de la misma manera que otros, por lo que se beneficia de tener más minutos en cancha, ya que ningún entrenamiento se acerca a lo que es la exigencia de la competencia. "Se me hace difícil jugar una vez cada tanto; soy grande, físico grande, necesito sí o sí el ritmo", agregó el jugador.

"Yo me caliento cuando no se logran los objetivos grupales. Si al equipo le va bien, buenísimo. Si a uno no le está tocando jugar y al equipo le va bien, el entrenador tiene la razón. Uno está para ayudar desde el lugar que le toca. A mí lo único que me importa es que al final del camino logremos el objetivo: salir campeones", aseguró.

García también comentó que vio muy bien la evolución de las nuevas incorporaciones en lo que va del año: Ángelo Gabrielli y los argentinos Andrés D'Alessandro y Leandro Fernandez, que se adaptaron fácilmente, y por otro lado remarcó las altas para la temporada que comienza: Camilo Candido, Facundo Píriz, que hizo "una buena temporada en Plaza", Almeida "que lo hizo muy bien en Liverpool", Cantera "que jugó muy bien en su club". Y agregó que esto será "beneficioso para el técnico".

Finalmente aseguró que ve muy difícil el partido debut contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores, porque es un equipo intenso que va a dar mucha pelea. Además, destacó a su técnico, Gabriel Milito.