Rafael García: "Los responsables somos todos; hay que aprender de los errores"

Fiel a su estilo a la hora de declarar, Rafael García habló por primera vez en el año y no esquivó ninguna pregunta. Todo lo contrario, las respondió con mucha sinceridad. En declaraciones al programa Último al Arco, de la radio Sport 890, el volante central hizo referencia al primer entrenamiento, a la llegada de Álvaro Recoba, al acto de indisciplina que tuvo parte del plantel en diciembre y de su actuación en el clásico donde Nacional perdió contra Peñarol 3-2 en el Torneo Intermedio.

Sobre el inicio de los entrenamientos, Rafa García comentó que "bien de bien, si bien no entrenamos conjunto nos habían dado un plan de entrenamiento, y sabíamos que íbamos a arrancar fuerte, ellos contaban con que habíamos respetado lo que habían dado para las vacaciones, fue un entrenamiento bueno".

Respecto a la llegada de Recoba al cuerpo técnico, el volante central dijo que "súper contento que esté con nosotros, ya desde el primer día cumpliendo el rol que le toca. Es la primera vez que lo vemos ahí. Había estado con el tema de la política del club; después estamos acostumbrado al Chino Recoba jugador de fútbol, Es algo nuevo para todos, pero lo más importante es que él esté feliz, esté contento. Nosotros lo vamos a ayudar a él para que esté feliz y contento".

Además, se refirió a si lo que sucedió a fines del 2020 le había trastocado las vacaciones. "Yo pasé igual, tranquilo, en mi casa, encerrado en Maldonado, descansando, disfrutando de la playa. Después muy tranquilo. En otros momentos también trataba de aislarme".

Consultado sobre si lo que sucedió en el plantel lo amargó, García fue contundente: "Fue algo malo, algo feo, que esperemos no vuelva a suceder. Hay que aprender de los errores, los responsables somos todos. Siempre soy sincero, cuando digo todos es todos, todas las personas que trabajan en Nacional; jugadores, todos. Algunos de mayor forma, algunos de menor forma, pero somos todos responsables y lo digo de verdad"

García también hizo referencia a la relación con el cuerpo técnico. "Notable, bien, el problema ya fue. Es verdad que existió el problema, pero hay que aprender de los errores; nos hemos equivocado, hay que aprender, no volver a cometer esos errores y continuar. Fue un momento malo. Dentro de todo lo malo, hay que aprender de la experiencia y que no vuelva a suceder. Hay objetivos claros en el club, nosotros somos parte, el cuerpo técnico también. Estamos unidos, juntos y desde ayer (por el martes) luchando para hacer las cosas de la mejor forma posible".

¿Hubo una charla entre los jugadores antes de empezar con los entrenamientos? "No. Ha sido todo bastante claro, sencillo de entender. Lo único importante es que nos preocupemos cada persona por hacer su trabajo de la mejor forma posible, cada uno desde su rol, Eso es lo más importante", le respondió al programa Último al Arco.

"Rafa" tampoco esquivó la pregunta sobre el rendimiento en el clásico y el hecho de que el DT lo sacó en el entretiempo: "Jugué un mal partido, soy el primero en darme cuenta. Tocó jugar de zaguero, es una realidad. A partir de ahora igual que siempre, estoy a disposición del equipo, del cuerpo técnico, de Jorge Giordano que es quien comanda al equipo. Entreno de volante generalmente, no he hablado con él pero cuenta conmigo para lo que sea. Sabe cómo me siento jugando en el medio"

Respecto a si defendió mal en la jugada con el "Cebolla" Rodríguez y el gol de David Terans, García señaló que "primero, la falta de mejor entendimiento. Tendría que haber llamado para que viniera otro para ponerse adelante, hacer una tapa por delante de Cristian. Pensé que estaba más contra la línea, no debí haberme tirado, pensé que se iba para afuera y había medio metro más de cancha; error mío de perder esa noción de la línea de fuera. Hubo errores graves de mi parte y me hago responsable".

El volante, que el clásico lo jugó como defensa central, explicó que después de ese partido "me quedé solo encerrado en mi habitación. Primero pienso que hubo falta de concentración, falta de atención, encontré muchísimos errores de mi parte a la hora de jugar ese partido. De los errores se aprende. Uno no quiere que pasen en este tipo de partidos, pero hay que aprender y continuar para adelante".

Sobre la salida a los 45': "No me dolió. Después yo cometo otro error, también de falta. ¿Viste cuando no es tu día? Fue la jugada de la tarjeta amarilla que era evitable, ni siquiera pegué una patada, se me enredó en los pies. Inteligente él, era lógico, para generar la falta. Otro error mío. De haber sido más inteligente hubiera tomado mejor esas decisiones, que parecen decisiones, boludas, que generalmente las tomo bien, pero ese día lo hice mal. No queda otra que seguir, estamos en pleno campeonato y estamos en carrera"

Por último, Rafa García habló del plantel joven que quedó y de los poquitos referentes que tiene Nacional: "En los últimos años cada vez se ven más jugadores jóvenes y menos jugadores grandes. Así que se va dando de forma natural, uno va creciendo, hace mucho tiempo que conoce al club, Conozco a todo el mundo, dentro de Nacional tengo más tiempo que la mayoría. Hay varios dirigentes capaz que están hace menos tiempo que yo. Se va dando de forma natural, hay muchos jóvenes, es normal en el fútbol. Lo trataremos de llevar de la mejor forma posible".

"Creo que todos somos conscientes que tenemos una responsabilidad, una obligación que cumplir. Está buenísimo jugar en Nacional, todos quieren tener la oportunidad, y nosotros que tenemos esa suerte tenemos la obligación de cumplir con determinadas responsabilidades, que son deportivas y extradeportivas. Cada chico sabe y es plenamente consciente que tiene que salir sí o sí Campeón Uruguayo; si no, es una cagada el año. El que no lo entienda así no puede jugar en Nacional. Por suerte nuestro grupo esta concientizado y sabe de la obligación deportiva que tiene. Afuera de la cancha son ejemplo para muchas personas y en general se portan bastante bien. Tenemos mucha confianza en los jugadores que nos hemos quedado, que tenemos la suerte de seguir. Si nos va mal una de las cosas que van a decir es que no nos fue bien porque se disminuyó el plantel y si nos va bien van a decir 'bueno, tenían razón las personas que decidieron que el plantel se acorte'. Eso es la opinión general de lo que va a suceder. Si nos toca que nos vaya bien, voy a seguir diciendo que hay jugadores que nos ayudaron mucho y no les tocó estar; y si nos va mal no voy a decir que fue porque se disminuyó el plantel. Nadie es imprescindible en Nacional. Los únicos fenómenos son Hugo De León, Espárrago, Cacho Blanco y el 'Chino', que hizo un golazo en el clásico más emocionante. Y los campeones de América y del mundo", concluyó.