Rafael García: "No me hacen ningún efecto las críticas"

Demora en responder y se toma su tiempo para elegir cada una de las palabras que va a expresar. Rafael García habla con total naturalidad mientras disfruta del segundo y último día libre después del empate clásico contra Peñarol en el que el volante central tuvo una buena actuación. Habla desde el este, lugar en donde está gran parte de su familia, y cada vez que puede se escapa a visitarlos.



“Era una buena oportunidad para lograr un triunfo y poder quedarnos contentos con nosotros mismos pero no lo pudimos hacer. De la forma que se dio el partido creo que tampoco tenemos nada que reprocharnos y tenemos que estar tranquilos”, afirmó García en diálogo con Ovación.



“No fue un resultado positivo porque el objetivo era ganar. Tampoco fue todo negativo. El partido se dio como se dio, tuvimos claras situaciones para ganarlo, tanto jugando 11 contra 11 como estando en inferioridad numérica. No se dio, el empate es justo. La sensación es agridulce”, explicó el volante central a la vez que de fondo se escuchaba el sonido de la ruta.

Peñarol jugó todo el segundo tiempo con un futbolista de más por la expulsión de Gonzalo Bergessio en el tiempo de adición del primer tiempo, pero los locales no fueron avasallantes en el complemento pese a ese aspecto. “También hay mérito de Nacional. En la cancha hay dos equipos, dos versiones de juego distinta, y a veces no prevalece una sobre la otra, como fue el caso del partido del domingo. Por eso el empate fue justo; Peñarol no pudo con nosotros y nosotros no pudimos con ellos”, acotó.



Gabriel Neves ya ha expresado públicamente la tranquilidad que le genera jugar con Rafa García al lado, porque se siente con más libertades para salir a cortar más adelante y poder pasar al ataque. El orden táctico es una de las virtudes de García, que fue de los mejores exponentes albos en el clásico.



“Yo he jugado igual que en todos los partidos. Siempre juego en un nivel parejo, nunca juego un partido de nueve puntos y tampoco nunca lo voy a jugar. El partido del otro día jugué igual que juego todos los partidos, lo que pasa es que, bueno, muchas veces quizás como no hablo todos los días con la prensa o como tengo actitudes que no le gustan a otros actores que trabajan del fútbol... Capaz que todo eso lleva a que me critiquen un poco de más. Es mi forma de ser, no la voy a cambiar y vivo muy tranquilo a pesar de todo eso. Entiendo muy bien cómo es todo esto y sé quién es quién acá en el fútbol, así que no me molestan ni me hacen ningún efecto las críticas, así como tampoco me hace ningún efecto que me pasen la mano por la espalda. Sé muy bien y entiendo cómo es esto del fútbol. Tengo muy claro cuál es mi forma de ser y a muchos no les gusta”, señaló con convencimiento.



Las críticas “me generan cero dolor. Al revés, muchas veces me gustan, las disfruto. Yo no escucho ni leo, me llegan los comentarios por mis amigos; voy a tomar mate con ellos y ellos me hablan, y capaz es motivo de risa o de hacer algún chiste que otro. Toda la vida ha sido así... Y los que me conocen saben cómo soy y saben muy bien que no voy a cambiar porque tengo una forma de pensar con la que soy feliz”.



En general, Rafa es de los futbolistas que siempre juega bien los partidos importantes; llámese clásicos o encuentros que definen algo. Desde afuera da la sensación, además, que acrecienta su rendimiento ante las adversidades, como jugar con gran parte del estadio en contra, como el domingo. Pero para él esto no es así: “No. No es que me agrande ni me achique en esos partidos. Yo vivo muy tranquilo diariamente y trato de ir a jugar todos los partidos de la forma más tranquila que pueda e intento hacer lo mejor. A veces me toca hacerlo bien, y a veces no tanto. Capaz que te digo que es casualidad, no sé. No me preparo de forma distinta para ningún partido”.

Aunque con el paso de la conversación, y analizándolo un poco más, García sí le encuentra una explicación a sus buenas actuaciones en partidos destacados. “Ese tipo de partidos se vuelven muy trabados, porque se hacen muy luchados, se disputa mucho el balón, y para mi característica de juego capaz que encaja más. Generalmente son partidos que se hacen cerrados, feos de ver, donde se juega al límite y no hay espacios. A los jugadores con muy buena técnica ese tipo de partidos se les dificulta un poco, porque tienen menos espacios”.



Después de haber tenido un gran desgaste en el Mineirão, Rafa no jugó ni contra Cerro Porteño en el GPC (1-1) ni tampoco en el 4-0 frente a Progreso. “Fue una molestia nada más. Yo ya venía de una molestia de antes del partido contra Atlético Mineiro, justo se dio que clasificamos ese día. Después fueron decisiones técnicas de Álvaro (Gutiérrez), que uno las respeta totalmente. Si bien estaba dolorido y no había entrenado del todo normal, la última palabra la tiene el entrenador”.



En los primeros meses del año, todavía con Eduardo Domínguez, García también tenía continuidad, pero jugando como zaguero. “No me cambia en nada la posición. Yo respeto al 100% cualquier tipo de decisión del entrenador. Uno entrena para ayudar al equipo, si le toca buenísimo, y si no hay que apoyar. Lo mismo en la posición, si toca jugar de volante bien, y si toca hacerlo de central bien también. Yo me preparo al máximo para rendir. Soy muy consciente de lo que puedo hacer y no puedo hacer; soy muy consciente de mis limitaciones, por lo tanto trato de hacer lo mejor desde el lugar donde me toque. Después, dónde puedo hacer lo mejor, esa es una pregunta que tienen que contestar los entrenadores”.



Y fue más allá en su concepto: “En general yo no soy de hacer pases en largo. Lo que puedo hacer es despejar o pegarle para adelante. En muy pocos partidos se dan esas situaciones que yo hago un pase en largo. No soy un jugador técnicamente dotado como para tener la suficiente calidad de meter un pase de 40 o 50 metros. Lo más fácil es hacer un pase a 5 o 10 metros; trato de hacer lo más fácil”.



La charla se va dando sola, casi sin necesidad de preguntar. Podría ser la charla de dos amigos y no la de un periodista y un entrevistado. Es que García habla sin tapujos.



Ser consciente de las limitaciones ayuda a cualquier jugador a centrarse en su tarea y a ser inteligente en evitar cosas que tal vez no son efectivas para el equipo. “No sé si es una virtud. Lo que es una realidad es que soy plenamente consciente, tanto de mis virtudes como de mis defectos. A partir de ser consciente de mis limitaciones, trato de hacer lo que más me conviene”. Cuando se le pregunta sobre cuál cree que es su principal virtud, ahí sí se ataja, “no te la voy a decir, je”.



Humilde, honesto y sin vueltas. García y su madurez afuera de la cancha.

Sobre la roja a Bergessio “No me acuerdo qué le dije a Gonzalo cuando lo echaron. Lo que sí te digo que es un señor jugador para nosotros; es importantísimo”

Su relación con Gutiérrez “Con Álvaro coincidimos en su primer pasaje como DT. La confianza, el conocimiento y el respeto nos da un plus a los dos”.