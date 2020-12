Rafael García y el gol de Zuculini: "No queda otra que pensar que hay mala intención" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael García no se guardó nada en la conferencia posterior al partido en el que Nacional perdió ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. "Rafa" fue contundente y ácido al interpretar que hubo "mala intención" al convalidar el segundo gol con el que el Millonario cerró la noche con un 2-0.

En su descripción de lo vivido en el estadio Libertadores de América y de la actuación de Andrés Rojas y del VAR, cuando habló del tanto de Bruno Zuculini en tiempo de descuento, dijo: "En el segundo gol hay un claro fuera de juego, es una lástima que en el fútbol sigan sucediendo este tipo de actos de injusticia porque si no hubiese VAR, ahí no se podría cuestionar la mala intención digamos, pero al haber VAR ya no queda otra cosa que pensar de mala forma, que hay mala intención, porque justamente el VAR está para evitar este tipo de situaciones ", sentenció.

El mediocampista tricolor añadió: "Quizás River es mejor equipo que nosotros, y tenemos que hacer lo que más nos conviene, pero lo ideal sería que te gane de buena forma".

Sobre el trabajo del equipo de Jorge Giordano, "Rafa" explicó: "Somos un equipo que intenta hacer un buen trabajo defensivo y en ataque. Para jugar al fútbol hay un montón de formas, y sobre gustos no hay nada escrito".