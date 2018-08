"A Racing no lo acompañaron en su proyecto de impulsar la Liga Profesional"

Racing nunca consiguió interlocutores válidos para hacer prosperar el proyecto que procuraba sostener la independencia del fútbol profesional dentro de la órbita de la Asociación Uruguaya de Fútbol, según lo reveló a Ovación, la doctora Rossana Tarullo.

La actual dirigente de Racing y que integró en representación de su club la Comisión de Proyecto de Estatutos formada para modificar la organización del fútbol uruguayo subrayó que el Ejecutivo de la AUF que presidía Wilmar Valdez jamás aceptó intercambiar opiniones sobre la formación de una Liga Profesional y aseveró que el doctor Guillermo Piedracueva siempre alegó que la FIFA no iba a aprobar un estatuto que incluyera esta iniciativa.

Aunque las explicaciones no eran muy convincentes, porque en Argentina ya se había constituido tras una intervención de la FIFA, ni Piedracueva ni los neutrales, de acuerdo con los dichos de Tarullo, estaban de acuerdo con impulsar este proyecto. “La excusa que utilizaban era que los clubes iban a estar más protegidos dentro de la AUF. Nunca se admitió, dentro de la Comisión tratar el tema. Es más, ni el escribano Guillermo Pena ni el doctor Gastón Tealdi estaban a favor de impulsar el proyecto”, reveló Tarullo.

La destacada profesional explicó que Racing buscaba que el nuevo estatuto no permitiera “al fútbol amateur entrometerse en las decisiones del fútbol profesional porque las realidades son absolutamente distintas”.

A modo de ejemplo, señaló: “OFI, si la Liga Profesional no se autogestiona, tiene poder de voto para decidir si se desafilia a un club profesional”.

Además, señaló que nunca a los clubes se les solicitó que se definieran si estaban a favor o en contra de la inclusión de los llamados grupos de interés. “Nunca estuvimos en contra de los jugadores o de los entrenadores, porque jamás nos hicieron un planteo para optar. Lo que siempre quisimos hacer era defender los derechos del fútbol profesional, que no se involucraran ni el fútbol playa, fútbol femenino o el fútbol del interior en nuestra organización interna”.

potestades Autonomía de la Liga Profesional

La autonomía del fútbol profesional a través de la creación de una Liga que se autogestione implica que las siguientes potestades, que en el proyecto actual son del Congreso, pertenezcan al control de los equipos miembros de dicha Liga.



1) Suspensión o expulsión de un club profesional.



2) Elección de los representantes del fútbol profesional al Ejecutivo, previamente a ser aceptados por el presidente y sometidos a votación del Congreso.



3) Cualquier enmienda o reforma estatutaria que involucre el fútbol profesional.



4) Elección por parte del Consejo de Fútbol Profesional (y no por el Ejecutivo) de sus autoridades (presidente, mesas ejecutivas etc).



5) Que el Consejo de Fútbol Profesional organice sus competiciones de Primera división y juveniles.



6) Elección por el CFP y no por el Comité Ejecutivo de AUF de los representantes en los diferentes tribunales, comisiones y cámaras de resolución de disputas que representen al fútbol profesional, (comisión árbitros, comisiones arbitrales, disciplinaria, de licencias internacionales, tribunal ética, cámara de resolución de disputas etc).



7) Que el CFP elija previamente a ser sometidos al Congreso, a sus representantes para la Comisión Fiscal de AUF.



8) Todas las situaciones financieras, sin excepción, referidas en los artículos 78 y 79, que refieran al Fútbol Profesional, serán de competencia exclusiva del CFP, sin limitación de especie alguna.



9) Integración del Fútbol profesional por la “A y la B”.



10) Negociación directa del Fútbol Profesional en todos los temas de su competencia.