Rabuñal: "Quiero disfrutar de esta Copa"

-Te toca jugar el fin de semana por Cardacio, ¿cómo estás?

-Estoy con muchas ganas, siempre estoy dispuesto cuando me llaman para jugar. Ya sea de titular o cuando me toca entrar desde el banco.



-¿Cómo viste el arranque del equipo en el torneo?

-Arrancamos ganándole a Atenas 3 a 0 y luego nos tocó un partido muy difícil con Danubio, que para mi no merecimos perder, aunque capaz que tampoco ganar. Danubio llegó pocas veces e hizo los goles. Lo pagamos caro por errores nuestros. Pero para mí arrancamos bien el torneo.



-Y el otro día con Torque les costó también.

-Sí, nos costó, pero pudimos sacar el resultado. Y cuando un equipo no puede jugar bien pero se saca el resultado, quiere decir algo.



-Recién llevan tres partidos y no jugaron amistosos, ¿crees que les falta un poco de ritmo?

-Sí, tal vez la falta de amistosos en la pretemporada haya implicado que nos falte un poco de ritmo. Pero nosotros entrenamos con mucha intensidad en la semana. Nuestros trabajos son muy intensos. Ya vamos a ir agarrando ritmo cuando juguemos más seguido. Estamos tranquilos y confiados en que estamos haciendo bien las cosas para enfrentar lo que se viene, con Rampla y la semana que viene frente a Gremio por la Copa Libertadores, que va a ser un partido muy lindo.



-¿Se puede tener la cabeza en Rampla, cuando tres días después juegan con el actual campeón de la Libertadores?

-Es inevitable pensar en Gremio, pero tenemos la cabeza en Rampla, para ir al Olímpico que es una cancha muy complicada. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Y queremos prendernos en los primeros lugares porque el campeonato empezó muy parejo. Ya después del fin de semana con la cabecita en Gremio.



-¿Lo viste a Gremio?

-Sí, el primer partido con Independiente por la Recopa lo vimos todos juntos porque justo teníamos una comida. Tienen jugadores muy interesantes, pero también dificultades que estudiaremos para tratar de aprovecharlo.



-En el grupo tienen a Gremio, Cerro Porteño y Monagas, ¿crees que es bueno enfrentar al campeón de primera o no?

-Es el partido más difícil, por algo es el actual campeón de América, y hoy (ayer) va a jugar otra final, la de la Supercopa. Es una motivación muy linda para nuestro plantel. Más que nada un premio al esfuerzo que hicimos todo el año pasado.



-Defensor Sporting ya demostró en el 2014, cuando llegó a las semifinales de la Copa, que se puede.

-Defensor tiene buenos antecedentes, en la Libertadores y en la Sudamericana. Se planta firme en todos lados y trata de sacar los resultados.



-¿Dónde estabas en el 2014?

-En el plantel de Tercera División. Miraba los partidos por televisión y cuando se jugaba acá iba al estadio. Soñaba con estar ahí. Este año me toca estar y quiero disfrutarlo al máximo. Y cuando toque jugar poder hacerlo bien.