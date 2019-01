Rabuñal: "¡No hay chance de aflojar!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo hay que hacer para no pensar que la revancha es un trámite? Sobre todo teniendo en cuenta los cuatro goles que anotaron en la ida y que ellos tienen tres titulares suspendidos.



-Tenemos que encarar el partido de la misma forma que afrontamos el de ida. Tenemos que estar muy concentrados y metidos en la revancha. No hay chance de aflojar, aunque el resultado nos marque que estamos bien posicionados. Estoy seguro que vamos a salir igual o más enchufados todavía para hacer un gran partido, ganar los tres puntos y la clasificación.



-La derrota fue un gran golpe para Bolívar, tanto que hasta cambiaron al arquero. ¿Eso puede favorecerlos o todo lo contrario?



-Ellos no esperaban el partido que hicimos. Seguramente fue un gran golpe para ellos, más ahora con los tres expulsados que tuvo y el cambio del arquero, pero nosotros tenemos que mirar para nuestro lado y, como dije antes, salir concentrados de la misma manera.



-Ahora que ya han pasado unos días, ¿cómo valorás el triunfo de La Paz?



-Estamos muy contentos por el resultado y por la forma en que iniciamos la temporada.



-Hiciste un gol, que fue muy lindo e importante porque fue justo antes de irse al descanso, pero después López y Laquintana te quitaron el protagonismo, ¿no?



-Por suerte se me dio el primer gol y luego vinieron los goles de los compañeros que sirvieron para darnos respiro. Nunca pensamos que el resultado iba a ser tan abultado, pero por suerte se dio y tenemos una linda ventaja para la revancha.



-¿Hubieras firmado el empate antes de subir?



-Sinceramente, creo que sí, aunque fuimos con la idea de ganar el partido a nuestra manera. Ellos nos empataron, pero luego pudimos hacer esos otros dos goles que nos dejan bien para mañana.



-¿Cómo te sentiste en la altura?



-Yo ya había estado en 2015, para enfrentar a Bolívar también. Esta vez, con un poco más de experiencia, lo traté de manejar diferente. Y no me afectó tanto. Y por lo que estuve hablando con los otros chicos, tampoco los afectó demasiado. Creo que lo de la altura pasa también por lo psicológico, por la cabeza. Y estábamos convencidos, eso ayudó bastante.



-Pero varios de los jóvenes nunca habían jugado en la altura y la cabecita les podía jugar una mala pasada.



-Tal cual. Muchos estaban con esa incertidumbre de lo que les iba a pasar, pero por suerte lo enfrentaron muy bien.

-¿La preparación influyó? Porque allá en La Paz al “Polilla” le preguntaban qué habían hecho para correr tanto.



-Hicimos una buena preparación en la pretemporada. Fue corta, pero muy intensa y muy planificada. Creo que en un momento tuvimos que desplegar nuestro físico y correr lo más posible y también hacerlo lo mejor posible. Por suerte lo conseguimos y además aprovechamos las oportunidades que tuvimos para convertir.



-¿Te costó el cambio de entrenador, o te adaptaste bien a lo que pide el “Polilla”?



-Con un cambio de técnico siempre se trabaja de diferente manera. Cada entrenador tiene su forma de trabajar, igual que los preparadores físicos, pero por suerte nos acoplamos bien y estamos entendiendo lo que nos pide el “Polilla”. Como antes entendíamos a los anteriores técnicos. Sabemos que tenemos que seguir mejorando porque nos falta muchísimo y la temporada recién arranca. Ojalá podamos seguir de la forma en que comenzamos.



-Me imagino que después del partido que hicieron y del gol que anotaste te habrán llegado muchos mensajes. ¿Hubo alguno que te sorprendió?



-Allá arriba en La Paz no teníamos mucha señal, apenas nos pudimos comunicar con nuestras familias, pero en cuanto llegamos acá al aeropuerto vi que tenía una cantidad de mensajes. Es muy lindo que la gente reconozca el laburo y el sacrificio que uno hace. Les estoy muy agradecido a todos.