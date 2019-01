Uruguay tuvo 23 tiros al arco contra Perú en el debut en el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019, pero ninguna de esas llegó al fondo de la red por virtud del arquero rival Emile Franco o por la inexacta definición de los jóvenes celestes.

Precisamente esa fue la explicación que encontró el capitán uruguayo, Bruno Méndez, a la caída. Si comenzó diciendo que "fue un partido duro" enseguida acotó: "Pero tuvimos varias ocasiones, al final tuvimos las más claras. No quiso entrar, se veía que no quería entrar. El debut, que era el partido más duro, tocó perder".

"Ellos fueron efectivos. Fue penal. Llegaron una vez y convirtieron", agregó el zaguero de Wanderers, que ya tiene dos partidos jugados con la selección mayor de Uruguay en los amistosos contra Francia y Brasil del pasado mes de noviembre.

Las llegadas de Perú fueron cinco, dos de ellas afuera, una en el palo (tiro libre en el primer tiempo), el gol y otra al arco que fue la única intervención de Renzo Rodríguez, el arquero celeste.

"Nosotros llegamos más veces y no convertimos, por eso no ganamos.

Perú no espero, jugaron bien igual, tuvieron volantes muy rápidos. Pero nosotros tuvimos varias para empatar", finalizó Ménez.

La Celeste ahora deberá esperar al domingo para tener revancha. ​En el partido de segunda hora, a las 19:30, enfrentará al gran ganador de este viernes: Ecuador, que en su debut aplastó 3-0 a Paraguay.