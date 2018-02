Así se jugará la quinta fecha

Sábado 3 de marzo:



- Cerro vs. Boston River - Estadio: Tróccoli - Hora: 16.30.



- Wanderers vs. Danubio - Estadio: Viera - Hora: 16.30.



- Liverpool vs. Atenas - Estadio: Belvedere - Hora: 16.30.



Domingo 4 de marzo:



- Defensor Sporting vs. Fénix - Estadio: Franzini - Hora: 16.30.



- River Plate vs. Torque - Estadio: Saroldi - Hora: 16.30.



- Racing vs. Rampla Juniors - Estadio: Roberto - Hora: 16.30.



- Progreso vs. Nacional (TV) - Estadio: Nasazzi - Hora: 16.30.



- Libre: Peñarol. Ganará los puntos ante El Tanque.