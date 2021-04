Quince años de flechazos: Danubio saludó a Edinson Cavani en el aniversario de su debut

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quince años de Edinson Cavani. Quince años de gritos de gol. En Montevideo, en Palermo, en Nápoles, en París y en Manchester. En todo el Uruguay. Danubio, el club de sus orígenes, le mandó un mensaje al "Matador" en el aniversario que celebra una década y media desde que entró a jugar por primera vez a una cancha de fútbol de Primera División.



🎓 Orgullo de 𝑳𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅.



🔙 Un día como hoy pero del 2006, @ECavaniOfficial hacía su debut con la franja. El resto es historia...



¡𝐷𝑎𝑛𝑢𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑠 𝑡𝑢 𝑐𝑎𝑠𝑎, 𝐸𝑑𝑖! pic.twitter.com/MAUiPNorQI — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) April 9, 2021

Pocos debuts tan poco alineados con lo que fue la carrera que les siguió. Cavani ingresó por Cristhian Stuani a los 67 minutos cuando la Franja caía 3 a 0 frente a Defensor. Nada pudo hacer el proyecto de matador en el Franzini, según consignó Ovación en aquel entonces. El partido tuvo otro gol violeta. El comienzo del recorrido del salteño fue con sabor amargo.

Su breve periplo en Maroñas se saldaría con 12 goles y la llave del mercado europeo, donde le llevó poco tiempo llamar la atención. Quince años después de aquella tarde en el Parque Rodó, el "Matador" sigue jugando como siempre en el último tramo de su carrera. Con el triunfo como prioridad antes que el gol, Cavani está en la encrucijada de un camino que tiene destino final Catar 2022. Con más de 400 goles en la mochila, En Uruguay, en Argentina, en Inglaterra, en muchos lugares esperan por su decisión. ¿Dónde jugará la próxima temporada? La Franja sueña en la B, y no pierde nada con soñar. Ya le pidió la vuelta hace un año. No se dio entonces y no se dará ahora, pero nadie le quita haber sido el semillero del que salió un jugador que irá directo al panteón celeste.