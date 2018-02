Gino Peruzzi: "Quiero ganar todo con esta camiseta"

"Hicimos un gran partido contra Rampla. Quedé conforme con mi rendimiento. Estoy muy contento en lo individual y en lo grupal. Hay muy buen plantel. Quedó demostrado cuando el técnico puso dos equipos diferentes y ganaron los dos. De a poco me voy conociendo con todos los chicos", explicó Gino Peruzzi en 100% Deporte (Sport 890).



El lateral dijo que el equipo quedó con un "gusto amargo" por el empate ante Banfield y señaló que Nacional no se puede descuidar en la vuelta: "Ellos tienen muy buenos jugadores y grandes individualidad. No nos podemos relajar. Hay que estar bien metidos en el partido".



Consultado sobre su llegada al club, dijo: "En Boca no estaba teniendo minutos y surgió esta posibilidad. Vengo de un grande a otro grande. Estoy con muchas ganas de aprovechar esta posibilidad. Vengo a salir campeón con Nacional, pero tratando de ganarme un puesto con humildad. Quiero ganar todo con esta camiseta".



Nacional enfrentará a Fénix el domingo a las 19.30 horas en el Gran Parque Central por la tercera fecha del Apertura. Ese partido puede significar el estreno del argentino en el escenario tricolor. "Es un estadio hermoso. Ya estuve practicando ahí. Vi las obras que están haciendo y está quedando bárbaro", finalizó.