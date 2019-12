"Quiero un equipo basado en el mundo Nacional, darle valor a los juveniles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Decurnex, presidente de Nacional, sostuvo que no habrá excepciones para ningún futbolista y que no se apartará de la pirámide salarial definida para la temporada 2020 porque el grupo de dirigentes que lidera pretende empezar a sanear al club.

El titular de los albos tiene absoluta confianza en los jóvenes valores que se forjaron en las divisiones formativas y cree que Gustavo Munúa logrará llevar adelante una propuesta de un fútbol dinámico porque “no se amilana” y trata de hacer cosas distintas. En su diálogo con Ovación, Decurnex fue contundente: "Quiero un equipo basado en el mundo Nacional y darle valor a los juveniles".

-¿Qué significó haber sido campeón uruguayo en el primer año de mandato?

-Una alegría enorme y un orgullo impresionante. Haber estado liderando el club que uno quiere, que uno ama y ver a toda esa cantidad de gente festejar en este último clásico fue impresionante. Es como indescriptible. Si alguien me hubiera preguntado en algún momento de mis 54 años ¿cuál es tu sueño?, creo que se cumplió el domingo del triunfo clásico y con la obtención del uruguayo.

-Si se hubiese dado una derrota, ¿qué logro tendría para resaltar la actual dirigencia del año 2019?

-Mucho. Hay un grupo muy comprometido en sacar a Nacional de la situación que tiene, se trabajó muy duro desde distintos ángulos, sobre todo desde el financiero porque todos sabemos cuál es la situación. Se trabajó mucho en el reinicio de las obras del Parque, que es un debe que Nacional tenía con sus socios, pero obviamente siempre hubiese quedado la sensación amarga de no haber obtenido un logro deportivo. Somos un equipo de fútbol, referente en América y en el Mundo, y la obligación siempre es la de ganar. Creo que a pesar de haber podido poner en una lista muchas cosas buenas y positivas, tal vez el sabor que le hubiese quedado al hincha y a nosotros mismos es no haber logrado lo que aspirábamos.

Nacional campeón uruguayo. Foto: Marcelo Bonjour

-El título llegó. ¿Dio paz? ¿Para qué?

-Para profundizar lo que queremos hacer. Siento que en ningún momento nos desviamos de la estrategia que le comunicamos al socio cuando asumimos con esta dirigencia. Nosotros queremos un equipo que esté muy basado en lo que es el mundo Nacional, no solamente en chicos que vienen de las formativas, sino también en jugadores que ya tienen otra experiencia pero que fueron formados en Nacional y que quieren volver en este momento para defender la camiseta. Creemos que eso te genera dos cosas: primero patrimonio, porque podés potenciar y vender, y yo creo que te genera un plus deportivo, porque la persona que quiere al club, que se formó en él, que realmente se besa el escudo porque lo siente, cuando entra a la cancha genera ese adicional que hoy en el fútbol uruguayo es fundamental si querés tener alguna competencia internacional exitosa. A base de billetera no podés competir, entonces, vamos a seguir esa estrategia, la vamos a ahondar y el por qué de Gustavo Munúa está basado en eso. En traer a alguien que está identificado con Nacional, que fue su jugador, que hizo sus primeras experiencias como entrenador acá y es en un momento donde él está dispuesto a apostar a un proyecto de dos años sobre la base de jugadores formados en el club.

-¿Cuál es el estilo de juego que realmente quiere ver en el primero de Nacional? Cuando se vaya de la presidencia, ¿qué quiere que se diga de lo que fue su sello futbolístico?

-Es una buena pregunta. Lo que no podemos estar, y tal vez esa sea la definición de mi estilo, ajenos a lo que está pasando en el fútbol mundial. Hoy en el fútbol mundial si vos no corrés no podés jugar, esa es la verdad, y cuando analizás hoy pesa mucho la capacidad física, la parte integral del deportista, y se ven jugadores chicos de 16, 17 o 18 años en grandes equipos, como son los casos del Barcelona o del Real Madrid y a nadie le tiembla el pulso. Hoy hay que tener una condición atlética que jugadores ya en otra etapa de su vida y de su carrera, obviamente por razones físicas no lo pueden tener. Mucho más en un equipo como Nacional que tiene que vender, que tiene que seguir creciendo y que tiene una realidad económica que hace que tenga que pensar en sus bases. Mi estilo futbolístico es aquel donde veamos jugadores que corren, que tengan velocidad, que jueguen ese fútbol que vemos todos los fines de semana en Europa. Cuando se dice en Uruguay se juega distinto eso pasa porque así lo queremos, a mí lo que me encantaría es que me digan que ven un Nacional distinto, joven, dinámico y con capacidad y la experiencia que necesitamos, pero que apuesta a tener un fútbol comparable con las principales ligas del mundo.

-Munúa por lo que ofreció antes, por lo que se investigó sobre su forma de trabajar, porque lo recomendaron. ¿Por qué Munúa?

-Por una mezcla de varias cosas. Yo lo vi desde la tribuna cuando fue técnico de Nacional y la imagen que entregó en aquella Copa Libertadores fue de un equipo con mucho dinamismo, un equipo muy comprometido, con mucha presión y emparentado con lo que es el fútbol actual. También porque es una persona muy identificada con el club, a mí me sorprendió mucho la forma en la que me respondió cuando lo llamé después de haber tenido la charla con Álvaro (Gutiérrez). Me avisó que él tenía un acuerdo especial con el presidente del Cartagena, que contemplaba la salida si recibía una llamada de Nacional, y de manera inmediata me dijo. ‘Me encanta, quiero volver. Es mi club’. Esas cosas tienen un plus, que es un intangible, pero tienen un plus. Él conoce al club, es un referente y eso para mí es muy importante. Y también porque no se amilana y se anima a hacer cosas distintas. Ya lo hizo cuando estuvo acá porque se anima a poner a los juveniles. Cuando le contamos el proyecto con Iván (Alonso) y Jorge (Giordano) le encantó y por encima de las referencias que tenía pidió información de todos, estuvo hablando seis horas con ellos para conocer bien el perfil de todos. Y esas son las cosas que el club tiene que hacer hoy.

-¿Habrá más paciencia con Munúa?

-No lo sé, el mundo fútbol es muy particular. Nosotros estamos firmando un contrato por dos años con lo cual claramente estamos dando una imagen de lo que queremos es un proyecto. Creo que la gente cuando viene jugadores o técnicos identificados con el club siempre tiene un poquito más de paciencia porque también juega mucho el corazón y en el caso de Gustavo es así. Hoy la reacción del público ha sido muy buena y eso denota que hay confianza y que hay ese crédito para que Gustavo pueda iniciar su trabajo.

Gustavo Munúa dirigiendo a Nacional en la Libertadores.

-¿Cuántos jugadores le han ofrecido?

-No menos de 40. Me explotó el whatsapp. Pero nosotros vamos a ser muy conscientes como lo fuimos en el período anterior. La idea es conformar un plantel con los juveniles de Nacional, con los chicos que han mostrado tener la capacidad, con algunos referentes del club. Seguramente alguno se vaya, pero vamos a pensar muy bien el armado porque vamos a seguir achicando el presupuesto, balanceando al club económicamente y creemos que además tenemos todo el potencial. En los últimos dos clásicos lo demostramos claramente, la gente dice que no se puede jugar con juveniles y nosotros jugamos con una línea de cuatro que el promedio era de 21 años. Entonces, vamos a ver esas cosas y ahí nos vamos a apoyar para formar este nuevo Nacional.

-¿Matías Viña se va si pagan…?

-Mucho (risas). Mati hizo un año fantástico, redondo, y no solo en Nacional sino que se ganó un lugar en la Selección. Eso hoy rompe los ojos y hay muchos clubes que han estado sondeando interesados, así que espero que tengamos una gran alegría todos en el corto plazo.

-¿Una venta sola alcanza?

-No, precisamos vender más de un jugador. Nacional en este período tiene que tener una facturación de varios millones de dólares. Hay que recordar que durante el año no vendimos a nadie y eso generó un esfuerzo económico importante, ahora necesitamos hacerlo para cumplir con los compromisos que tenemos. En líneas generales nuestro presupuesto, que ya está balanceado, implica que hay que vender entre tres y cuatro millones de dólares por año, y como este año no se vendió tenemos que estar en el doble de esa cifra para poder tener la tranquilidad económica y para empezar a sanear cosas del pasado.

-El ajuste de presupuesto, ¿permitirá que se haga una excepción con algún futbolista? ¿Alguno tendrá una contemplación diferente?

-No. Tenemos una estructura salarial, tanto a nivel deportivo como de toda la institución, muy estudiada, que está ajustada a la realidad del mercado uruguayo. Hay una pirámide salarial como de cualquier empresa y así será con relación al plantel principal. La magia de todo esto es no tener excepciones, porque esas son las que te terminan desviando de tu objetivo y en este momento debe tener muy claro a dónde quiere llegar. La gente dice que eso nos puede hacer perder oportunidades, y sí, es verdad, pero es parte de la toma de decisiones.

-¿Pero resistirá cualquier embate? Por ejemplo, que un representante de un jugador juegue con la posibilidad de llevarlo a Peñarol.

-Voy a ser muy firme porque estamos convencidos que lo que viene de las juveniles tiene mucha calidad, como profesionales y como personas. No nos va a temblar el pulso de subir jugadores y darles la oportunidad de jugar en el Primero. Siempre necesitas una mezcla de experiencia, parte de esa está hoy en el club y si hay que buscar afuera algún jugador va a ser bajo las estrictas normas que estamos poniendo. Sino al final estoy diciendo que vamos a balancear el club, bajar el presupuesto y por otro lado estoy haciéndome trampas.

-Los tres referentes que se maneja debe tener el club en el plantel, ¿hoy están en Nacional?

-Alguno de ellos sí y otro dependerá de una definición de Gustavo (Munúa). Nosotros ya estuvimos hablando y básicamente le dijimos: ‘este es el plantel de Nacional hoy, todos estos chicos creemos que ya tienen la capacidad para subir a Primera y el club está dispuesto a realizar una inversión en tres jugadores referentes que sean importantes en tu proyecto’. Ahora él está en el proceso de definir esas figuras y nosotros esperamos lo que nos diga.

-Nacional salió a batallar públicamente por las actuaciones arbitrales. Hay mucha gente que se sorprendió con el perfil que exhibió el presidente en esos momentos. ¿Fue otro Decurnex?

-Soy el mismo. Soy muy calmado y tranquilo, pero también soy muy firme en mis decisiones y convicciones. A mí no me tiembla el pulso para tomar decisiones. Después de varios intentos y muchas reuniones, entendí que ese era el camino que Nacional debía tomar, porque era la mejor forma de defender a nuestro club. Lo discutimos en directiva y por eso procedimos así. Soy el mismo siempre, pero cuando hay que tomar decisiones duras las tomo.

-¿Cree que el comunicado contra los arbitrajes ayudó a Nacional a salir campeón uruguayo?

-No lo sé. Creo que hicimos lo correcto, basado en lo que había sucedido hasta ese momento, basado en todas las evaluaciones que habíamos hecho como equipo directriz y finalmente ganamos un campeonato. Los hubiera para mí no existen mucho, nosotros tomamos una decisión que tuvo un costo político y finalmente se dio lo que se dio. Con el diario del lunes te digo que esa decisión la volvería a tomar, convencido y hubiera convivido con el resultado, que podría haber sido el otro.

-¿Va a recomponer la relación con la AUF?

-Sin dudas, no existe una AUF sin Nacional, no tiene ningún sentido y creo que Ignacio Alonso, a quien nosotros apoyamos y ayudamos para que llegara allí es la persona indicada para liderar la AUF. Tuvimos nuestras diferencias, nuestras discusiones, espero una recomposición y que Nacional vuelva a integrar en 2020 el gobierno de la AUF.

-¿Qué le dice al socio y al hincha de Nacional como saludo de fin de año?

-Primero tengo un agradecimiento enorme, porque eso que se canta de que están en las buenas y en las malas quedó bien demostrado. El hincha de Nacional estuvo siempre, es una característica que los identifica, que se vio cuando íbamos 9 puntos abajo y cuando íbamos 9 puntos arriba. Me llenó de alegría, ver la Colombes, la Olímpica y la América festejar con mucha felicidad. Fue un momento increíble. No me gusta prometer, pero si comprometerme y mi compromiso es de liderar un grupo de dirigentes que va a trabajar para seguir engrandeciendo a Nacional. Ojalá que podamos traer más triunfos, pero que se queden tranquilos porque estamos las 24 horas del día trabajando por Nacional.