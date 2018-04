Si no lo quieren...

Primero fue L’Equipe. El diario habló de “tres clanes” en el París Saint Germain. De dificultades de convivencia por el protagonismo que cobró Neymar en la interna del vestuario y por la fuerza que le concedieron las autoridades del club. Después fue Le Parisien. Llegó a asegurar que se produjo la revolución. Y que ocho jugadores no entrarían en el nuevo proyecto del PSG, como consecuencia de eliminación de la Champions League.



Pero ahora, el que no cerró las puertas para una salida fue el propio Edinson Cavani. Y lo hizo en un momento de entusiasmo. Cuando en las tribunas estallaba el grito de campeón, gracias al triunfo sobre el Mónaco en la final de la Copa de la Liga, Cavani dejó planteadas las dudas sobre su futuro personal en el PSG y le tiró la pelota a los presididos por Nasser Al Khelaifi.



Apenas finalizado el encuentro en el que una vez más fue elegido como la figura de su equipo, Cavani fue muy claro en el diálogo sostenido con “Canal +”.



“Espero que la historia de amor continúe. Quiero quedarme, eso es normal. Pero no siempre la intención del jugador es la que tiene prioridad. Será necesario ver, pero a veces no sabes lo que sucederá”, remarcó el delantero uruguayo.



Y no se quedó en esa frase sola, porque siguió explicando que “han pasado cinco años, PSG es un paso en mi carrera”.



Para Le Parisien y L’Equipe el gran origen del problema está en la situación tensa que se generó entre Neymar y Cavani. Se llegó a remarcar que el “Matador” demandaba mayor respeto de las autoridades qataríes. De hecho, esa consideración se la merece por haberse convertido en el máximo goleador en la historia del PSG (165 goles). Números que derrumbaron lo que hizo Zlatan Ibrahimovic, quien supo tener los mismos privilegios que hoy se le conceden a Neymar.



Lo que está claro es que el PSG no tiene la intención de separarse de su gran delantero, con el que tiene contrato hasta 2020, si no aparece un club que pague lo que Cavani vale.