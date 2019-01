No quieren que nadie se quede afuera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los socios de Peñarol ya pueden comprar los abonos para los tres partidos que el aurinegro jugará en el Estadio Campeón del Siglo por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Desde este lunes 28 de enero y hasta el 14 de marzo se abrió una etapa exclusiva de venta para asociados con abonos para los tres encuentros.

Los costos por partido van desde los $ 130 pesos para adultos y desde $ 70 para los niños, aunque los menores de hasta 5 años inclusive ingresarán gratis. Además, los abonos se pueden pagar con tarjeta de crédito hasta en tres pagos sin recargo.

Por otra parte, palquistas y butaquistas del Estadio Campeón del Siglo tendrán acceso sin costo para la fase de grupos de Copa Libertadores 2019.



Acerca de la venta

Para la compra de abonos es requisito obligatorio realizar el registro a través de www.tickantel.com.uy.

Los socios que se registren en Tickantel para la compra de abonos y opten por pagar en efectivo deberán dirigirse (habiéndose registrado antes en la web de tickantel) a un local de Redpagos para la emisión de las tres entradas. La reserva web tendrá validez por 24 horas.

Por otra parte, los socios que hagan el pago online vía web de Tickantel recibirán tres códigos que deben presentar (ya sea impreso o con su celular) al ingresar al estadio.

El pago web se podrá hacer de las siguientes maneras:

- Débito de cuenta bancaria online

- Tarjetas de Crédito: OCA, VISA y Mastercard (hasta en 3 pagos)



Según informó el club, en los próximos días se darán a conocer las condiciones de venta de abonos para el público en general y la venta de entradas tanto para socios como hinchas generales.

Los precios de los abonos para los socios de Peñarol

Los partidos de Peñarol como local en la Libertadores

Jueves 14 de marzo- Montevideo – 19:00 horas

Peñarol vs. San José

Martes 9 de abril – Montevideo – 21:30 horas

Peñarol vs. Liga de Quito

Miércoles 8 de mayo – Montevideo – 21:30 horas

Peñarol vs. Flamengo