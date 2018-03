Quieren meterse en el equipo “A”

Uno de los grandes méritos de Alexander Medina es sin lugar a dudas haber conformado dos equipos y que ambos le estén respondiendo. Uno, el titular, en la Copa Libertadores y el otro en el Torneo Apertura, donde los tricolores ganaron los cuatro partidos, son los únicos líderes, los más goleadores (13) y los menos goleados (3) junto a otros tres equipos.



El equipo “A” dejó por el camino a Chapecoense y Banfield y se metió en la fase de grupos, el primer gran objetivo que se había propuesto el “Cacique”. La actuación del equipo ha sido buena y entró al Grupo 6 de forma merecida.



El rendimiento de la oncena alternativa también ha tenido puntos altos. Nacional está mostrando ser un equipo compacto y más vertical que el que juega la Copa. Genera muchas situaciones de gol y es efectivo: a Torque le hizo cuatro goles, a Rampla Juniors tres, a Fénix le dio vuelta el marcador y le marcó dos tantos y el domingo goleó a Cerro 4-0, gracias a los goles de Alexis Rolín, Gonzalo Bergessio (2) y Gonzalo Bueno.



Hay cuatro jugadores que juegan el torneo doméstico y que están haciendo fuerza para meterse en el equipo que disputa la Copa, porque sus rendimientos están siendo destacados. Lindo dilema para Medina, que tiene una oncena que le responde en la Libertadores y que cuenta con varios futbolistas que hacen los méritos para jugar la Libertadores en el equipo principal.



Uno de ellos es el argentino Gino Peruzzi, un lateral derecho más atacante que defensor. Precisamente ese es el principal argumento por el que factiblemente no será titular mañana, más allá de la interrogante de a quién sacar.



Otro es Sebastián Rodríguez, que le brinda elegancia al juego tricolor con una salida clara y precisa. El domingo jugó como volante central y fue el dueño de la pelota en el Parque Central.



La confianza que le viene dando Medina a Gonzalo Bueno es fundamental para ver las buenas actuaciones que está teniendo el mediapunta, que está volviendo a mostrar toda su calidad en el primer equipo albo.

Por último, Gonzalo Bergessio es otro que está respondiendo con creces: seis goles en cuatro partidos y un trabajo para el equipo fenomenal.



NACIONAL

Los más destacados del Apertura

Peruzzi: Es un lateral que genera mucho en ataque, su punto más fuerte. En la marca no desentona y no ha pasado grandes sobresaltos, pero no es su principal virtud. Entró en la lista de la Copa para los grupos.



“Seba” Rodríguez. Está jugando como volante central en el Apertura y con él en esa posición Nacional tiene una salida con la pelota clara y segura. Está capacitado para ser titular en la Copa Libertadores.



Bueno. Tuvo un inicio de 2018 muy bueno, generando muchas situaciones de gol por la izquierda y llegando a definir. Tiene una puja con Carlos De Pena por el puesto en la Copa. Tiene la confianza del DT.



Bergessio. En el Apertura lleva seis goles en cuatro partidos. Hizo tres dobletes y sólo no le anotó a Fénix. Su puja por un lugar en la Copa es con “Seba” Fernández, aunque también se podría ver a ambos juntos.