Quiere “garra” europea

Llegar a un equipo con el plantel armado suele ser un peso extra para cualquier entrenador en el mundo, pero para Diego López no parece serlo, es más lo quiere utilizar a su favor para empezar a fomentar una idea de juego que ya tiene en mente y que seguramente se pondrá a trabajar desde el primer día de la pretemporada.

“A Peñarol lo seguí siempre y al Campeonato Uruguayo también y por eso sé que este equipo juega bien. Hoy llego y tengo el equipo armado y es un lindo desafío porque es el último campeón y vamos a intentar repetirlo”, manifestó el nuevo entrenador.

En relación a su idea de juego, López aclaró: “Lo que me gusta es tratar de jugar al fútbol y este Peñarol lo ha hecho. Lo que nosotros vamos a buscar es un fútbol dinámico, pero sin perder lo que tiene este equipo. El plantel tiene muy buenos valores y un lindo grupo. Esas cosas se notan en la manera en la que festejaban los goles o en la conexión que había con el técnico anterior y eso suma mucho. Yo no vengo a enseñar a nadie a jugar al fútbol, pero vengo a aportar mi idea. Es cierto que muchos partidos no los ganás jugando bien, a veces lo definís con un cabezazo o una pelota parada, pero lo más importante es jugar al fútbol y darle un buen espectáculo a la gente que siempre acompaña a Peñarol”.

El nuevo técnico aurinegro agregó que “en Peñarol vamos a ver un equipo bien uruguayo. Que pelee como ha peleado en los últimos partidos y vamos a tratar de mejorar el ritmo que es lo que me gustaría hacer, pero sin perder la mística que siempre rodea al club”.

El análisis del plantel todavía es muy apresurado para hacerlo y así lo confirmó el propio entrenador y si bien en los próximos días tendrá una ardua tarea con los dirigentes en relación al mercado de pases, dejó algunos indicios: “Este equipo tiene calidad y me gustan los jugadores con calidad, aunque no voy a negar que también se precisan de los otros”.

Cabe recordar que en pocos días se terminan contratos de jugadores importantes como los de Cristian Palacios, Maximiliano Rodríguez, Fidel Martínez, Guzmán Pereira y el propio Lucas Viatri, aunque con este último la negociación ya está encaminada.

En la continuidad de estos jugadores, seguramente dependerá mucho el agrado del nuevo entrenador, pese a la decisión personal que tome cada uno con su futuro, aunque López sentenció: “Los jugadores están con licencia y en este tiempo veremos el armado del plantel. Cuanto más rápido se planifique es mejor, pero vamos a trabajar juntos y decidir juntos que es el camino indicado para arrancar la pretemporada con la mayoría de los jugadores”.

El “Memo” ya se instaló en Uruguay, fue presentado, recibió la camiseta de Peñarol, recorrió el Campeón del Siglo y Los Aromos. En breve deberá ponerse manos a la obra con una lupa muy grande sobre sí, pero con la confianza de que su experiencia y el amor por los colores puede ser fundamental.