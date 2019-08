Quiénes y por qué votaron en contra del pase de Darwin Núñez en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Darwin Núñez se va a Almería, pero sin la aprobación unánime del Consejo Directivo de Peñarol, que el lunes por la noche le dio el OK a lo negociado por Isaac Alfie, Evaristo González y Alejandro Ruibal, pero por 7-4, es decir que hubo una buena parte de los consejeros votaron en contra.

Sorprendió que entre ellos estuviera el vicepresidente Rodolfo Catino, quien consultado por Ovación prefirió no dar declaraciones para que no se malinterpretaran, aunque confirmó sí que estuvo en contra.

Sin embargo, fuentes cercanas al vicepresidente de Peñarol admitieron que una de las razones por las cuales Catino no estuvo de acuerdo fue porque no se consiguieron ninguna de las dos metas que tenía la institución: que se aseguraran seis millones de dólares libres para el club y que el futbolista permaneciera hasta fin de año.

El acuerdo prevé que Peñarol reciba ahora algo menos de 4 millones de euros (4.436.000 dólares) libres ahora pagadores en tres cuotas, más variables que podrían aportar tres millones de euros más (US$ 3.327.000), para lo cual debe jugar 20 partidos para recibir la mitad y otros 20 más para el resto.

Aunque se admite que Catino cree que el negocio no es malo, disintió con que al menos uno de los objetivos no se lograra. Pretendía que si el jugador se iba ahora quedara más dinero libre, cantante y sonante, y que de lo contrario (con el acuerdo económico alcanzado) no se lo cediera hasta fin de año. Es por ello que alzó su mano (en realidad un representante suyo, porque él está con internación domiciliaria a raíz de una accidente que sufrió en Brasil) para votar en contra, algo que se asegura ya le había adelantado al presidente Jorge Barrera.

Ignacio Ruglio y su sector.

Los otros tres consejeros que votaron en contra fueron los del sector liderado por Ignacio Ruglio, pertenecientes a Sentimiento 1891. Según expresó este directivo al programa Último al Arco (Sport 890), el motivo fue porque se sintieron desplazados. "Nunca nos participaron de la negociación", expresó.

Peñarol volvió a vender a un juvenil en menos de un mes y, entre Darwin Núñez y Brian Rodríguez —negociado a Los Angeles FC— recaudó casi 10 millones de euros, con posibilidad de conseguir algo más si se dan las variables ya expresadas en el caso de Darwin (con cuyo 20% dele pase se quedó la institución mirasol) y si Brian es negociado en el futuro, pues Peñarol tiene el 25% de la plusvalía, es decir un cuarto de la diferencia entre lo que pagó el equipo estadounidense y lo que se venda.