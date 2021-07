¿Quiénes son y qué han hecho los cuatro futbolistas que pretende incorporar Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol hizo ocho incorporaciones para encarar el Torneo Apertura, pero no le dieron los resultados esperados. Es por eso que, ahora con la espada de Damocles sobre su cabeza por la obligación de tener que ganar el Clausura, sale nuevamente al mercado y hay cuatro nombres sobre la mesa que parecen ser los más cercanos a concretarse como incorporaciones.

Carlos Rodríguez no mostró el nivel que se esperaba, el argentino Damián Musto ha sido un habitual relevo, lo mismo que Maximiliano Pereira, en tanto Nicolás Schiappacasse no pudo lucirse porque sufrió una grave lesión que lo sacó rápidamente de juego. Cristian Olivera tampoco fue el volante por afuera desequilibrante que fueron a buscar y nada se sabe del arquero brasileño Neto, pues aún no ha debutado. Los que sí han jugado y rendido son Pablo Ceppelini y Agustín Canobbio.



Ese es un poco el diagnóstico que se hace de Peñarol y sus incorporaciones para la temporada 2021. En definitiva, no alcanza, porque si bien en la Copa Sudamericana el equipo ha funcionado (está en cuartos de final), la profundidad del plantel no bastó para tener la rotación de calidad que exige la doble competencia.

Los presididos por Ignacio Ruglio apuntaron alto: Gastón Ramírez, Brian Rodríguez y Gastón Silva, por ejemplo, pero la realidad económica fue bajando las expectativas. Así se llegó a cuatro nombres:

Maximiliano Falcón Zaguero, Colo Colo Fue una de las piezas clave de Rentistas para la obtención del Apertura 2020. Nacido en Paysandú hace 24 años (1° de mayo de 1997), el zaguero formado en Nacional y actualmente en Colo Colo ya había logrado el ascenso a Primera con el Bicho Colorado y hoy es la apuesta para reforzar la defensa, que perdió a Fabricio Formiliano y a Rodrigo Abascal. De 1,79 metros de estatura, en lo que va de 2021 jugó solo seis partidos, pero en 2020 disputó 16 juegos con Rentistas (anotó dos goles) y 19 con Colo Colo. Actualmente no es titular indiscutido en el Cacique chileno.

Juan Manuel Ramos Lateral izquierdo, Spezia Es el nombre menos conocido, pero quizás el de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque juega en la Serie A del fútbol italiano defendiendo a Spezia, que subió en la pasada temporada con él en el plantel y se mantuvo en la máxima categoría. El zurdo duraznense de 24 años (1° de setiembre de 1996) y 1.80 de estatura logró tres ascensos en el fútbol italiano: con Cosenza, Trapani y Spezia. En la campaña de este último de 2020 fue titular en 15 de los 19 partidos que jugó. Ya en Serie A solo tuvo siete presencias, tres desde el inicio. Hizo juveniles en Wanderers, donde compartió equipo con Lucas Torreira.

Agustín Ocampo Mediocampista, libre Tiene 23 años (Paso de los Toros, 23 de noviembre de 1997), es zurdo, mide 1,69, tiene buen manejo de la pelota, es veloz y tuvo 36 presencias (34 de titular) en el Liverpool campeón de la Supercopa y del Clausura 2020, campaña en la cual aportó 9 goles. Luego de jugar los dos partidos por Copa Libertadores este año con el conjunto negriazul, Ocampo quedó libre. Iba a firmar con el chileno Antofagasta, pero finalmente no lo hizo y está sin equipo.