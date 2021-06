¿Quiénes son los celestes que a partir de mañana dejan sus clubes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mismo día que Lionel Messi finaliza su contrato con Barcelona y hay expectativa de qué hará, Atlético de Madrid hizo oficial este miércoles 30 de junio, algo que ya se sabía iba a ocurrir: no renovará el préstamo de Lucas Torreira. El propio futbolista se había despedido de la institución con la que fue campeón de España antes de viajar para enrolarse a la selección.

Agradecemos a Moussa y Lucas su compromiso durante su estancia en nuestro club.

¡Os deseamos mucha suerte! ❤️🤍 pic.twitter.com/ASLY6VYwfG — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) June 30, 2021

En el caso del fraybentino no se queda sin equipo, pues regresa al Arsenal que es el equipo dueño de su ficha. Sin embargo, se desconoce cuál será su futuro, pues continúa al frente del equipo el español Mikel Arteta, quien prescindió de Torreira y facilitó su salida al Atlético.



El futbolista anunció hace algún tiempo que su deseo es jugar en Boca Juniors, pero por más que el conjunto xeneize se interesó en él, anunció que no está en condiciones de abonar el monto que solicita el club inglés para darlo en préstamo.

Sin embargo, el volante central no es el único futbolista que actualmente se encuentra disputando la Copa América que a partir de este jueves 1° de julio dejará de pertenecer a la institución que defendió en la pasada temporada. Hay otros dos.

Brian Rodríguez

Para el segundo semestre de la temporada 2020-21 Brian Rodríguez llegó a Almería en préstamo desde Los Angeles FC. Se esperaba que pudiera transformarse en el sustituto de Darwin Núñez, quien había sido el goleador del equipo de la Segunda División y se había marchado por una cifra récord a Benfica. Sin embargo, la experiencia no fue buena.

Disputó solo 16 partidos, sumó 494 minutos (promedio de 31' por juego), no convirtió y solo dio una asistencia. Fue más suplente que titular y el club andaluz decidió no renovar el préstamo, por lo que a partir de este jueves retorna al fútbol de la MLS en Estados Unidos. No obstante, hay alguna posibilidad de que regrese a Uruguay.

Peñarol hizo alguna gestión para conseguir su retorno, pero sobre eso se conservará una vez que finalice la Copa América, en la cual por cierto hasta el momento el futbolista no ha tenido participación.

Martín Cáceres

Desde siempre el "Pelado" Martín Cáceres ha sido un nómade del fútbol mundial. Comenzó en Defensor Sporting, de allí se fue al Villarreal y luego pasó por Recreativo Huelva, Barcelona (con el que fue campeón de Champions League), Juventus, Sevilla, Southampton, Hellas Verona, Lazio y finalmente Fiorentina.



¿Y ahora? Por ahora no tiene equipo y por eso se habla de que podría pegar la vuelta a Uruguay. Todavía tiene algún tiempo como para negociar con algún otro equipo en Europa.