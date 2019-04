¿Quiénes tienen chance de ser el árbitro del clásico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En dos fechas se jugará el clásico del fútbol uruguayo correspondiente al Torneo Apertura 2019, en el cual Peñarol recibirá a Nacional posiblemente en el Campeón del Siglo (los dos clubes, la AUF, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte tuvieron una reunión este jueves para tratar el tema). Pero luego de los errores arbitrales del fin de semana pasado cabe la duda de quién arbitrará el encuentro.

Las designaciones de árbitros para la fecha 11 del Apertura (la anterior a la del clásico) podrían estar adelantando ciertos aspectos. Gustavo Tejera dirigirá a Nacional el sábado y Daniel Fedorczuk a Peñarol el domingo, por lo que no serán tenidos en cuenta para el partido clásico.

Hubo reunión para decidir si el clásico se jugará en el CDS y con hinchada visitante By Emiliano Esteves Hubo reunión para decidir si el clásico se jugará en el CDS y con hinchada visitante MIRA TAMBIÉN La reunión para decidir si el clásico se jugará en el Campeón del Siglo y con hinchada visitante

También son visibles las ausencias de algunos responsables de los errores de la fecha 10, quienes con toda seguridad tampoco serán tenidos en cuenta: Andrés Cunha y Pablo Giménez, como árbitros centrales; Martín Soppi y Gabriel Popovits, como asistentes.

Si se irá en búsqueda de una persona ya con experiencia en este tipo de partidos las opciones no son muchas. Los últimos clásicos oficiales se los repartieron Cunha (Supercopa 2019 y Apertura 2015), Fedorczuk (final 2018, Apertura 2019 y Clausura 2016), Leodán González (Clausura 2018 y Apertura 2017) y Christian Ferreyra (Supercopa 2018, Clausura 2017 y Apertura 2014). Además aparece el nombre de Esteban Ostojich en el amistoso de agosto 2017. También dirigieron Javier Bentancor y Darío Ubríaco, pero ambos ya están retirados.

Por lo tanto, quitando los nombres de Cunha, tras los errores de Fénix vs. Nacional, y Fedorczuk. designado para uno de los dos equipos en el fin de semana anterior al clásico, solo quedan tres nombres: Leodán González, Christian Ferreyra o Esteban Ostojich.

Andrés Cunha, Pablo Giménez y los líneas de las polémicas van a descansar esta semana By Daniel Rosa Andrés Cunha, Pablo Giménez y los líneas de las polémicas van a descansar esta semana MIRA TAMBIÉN Andrés Cunha, Pablo Giménez y los líneas de las polémicas van a descansar esta semana

En la próxima fecha (la 11) dos de esos nombres aparecen designados para dos de los ocho partidos. Ostojich estará en el Tróccoli para el Cerro vs. Defensor Sporting junto a Nicolás Tarán y Pablo Llarena (Diego Dunajec, el cuarto árbitro). Christian Ferreyra estará en el Roberto para el Racing vs. Wanderers con Robert Muniz y Andrés Nievas (más Nicolás Vignolo). Leodán González no arbitrará, lo hizo en la fecha 10 en el Juventud vs. Boston River con Richard Trinidad y Ernesto Hartwig.

Leodán sí tuvo actividad internacional esta semana, dado que arbitró el partido entre Junior de Barranquilla y San Lorenzo este jueves de noche junto a Richard Trinidad y Martín Soppi. También Ostojich dirigió afuera al hacer en Argentina el Rosario Central vs. Universidad Católica de este miércoles con Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes y, justamente, teniendo a Christian Ferreyra como cuarto árbitro.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designa a través de su Comisión de Árbitros (integrada por Jorge Vázquez, Edgardo Acosta, Fernando Cabrera y Juan Cardellino) los jueces encargados de dirigir los partidos de la fecha del fin de semana el miércoles anterior. En este caso al ser miércoles 1° de mayo (Día del Trabajador) lo harán en otra jornada.