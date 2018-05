Se querían subir todos al avión

Ocho clubes firmaron una carta que fue presentada el lunes al Ejecutivo de la AUF solicitando que todos los presidentes de los clubes de Primera División viajaran a Rusia integrando la delegación celeste. Los presidentes o en su defecto, otro dirigente o representante de cada institución.



La intención de los ocho firmantes era que no se realizara el habitual sorteo, por el cual tres instituciones viajan al Mundial. Los ocho clubes que firmaron (Peñarol, El Tanque Sisley, Atenas, Torque, Cerro, Fénix, Rampla Juniors y Progreso) remitieron la carta con la intención de que se llevara adelante una Asamblea General Extraordinaria y no se realizara el sorteo. Pero el Ejecutivo, como era lógico, desestimó el pedido y realizó el sorteo.



“Era algo que se había hablado. Porque los dirigentes que dedicamos tantas horas gratuitamente a nuestros clubes podíamos tener el honor de ir al Mundial. Además sobran lugares en el charter, porque no es un avión cualquiera, es un avión muy grande donde cada jugador ocupa tres lugares. Y las entradas también están y cada uno se pagaría su hotel”, explicó el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, uno de los impulsores de la iniciativa.



“Todas las delegaciones llevan muchos invitados, pero ya está. Era una intención, nada más. No hay que darle tanta trascendencia”, agregó el presidente albiceleste, quien de todas maneras irá porque la suerte lo favoreció. Es que Cerro, River Plate y OFI fueron los ganadores del sorteo y sus representantes irán a Rusia.



Roberto Pastoriza, neutral de la AUF y Secretario de Asuntos Internacionales y Selecciones Nacionales, explicó que existe un modelo de viaje que fue enviado el pasado 5 de marzo a todas las instituciones. Y en el mismo se detalla cuántos dirigentes viajan a las diferentes competiciones en las que participan las selecciones nacionales. Por ejemplo, dos dirigentes a la Copa América, uno al Mundial Juvenil y tres al Mundial de mayores.



Pastoriza -sin juzgar la actitud de los dirigentes firmantes, pues entiende que todo el mundo quiere estar en Rusia- dijo que la carta no les sorprendió porque ya se habían enterado de la intención de algunas de las instituciones.



Con respecto a si sobran lugares en el charter, como le dijo Jaureguiverry a Ovación, Pastoriza explicó que eso no es tan así. “Existe para el avión un modelo de venta que aún está abierto. Y muchos de los familiares de los futbolistas ya han adquirido sus pasajes, por lo cual no se sabe si sobrarán lugares o no”, aclaró.



Pastoriza admitió a su vez que es cierto que la delegación celeste es de las menos numerosas, pero que corresponde a la realidad del fútbol uruguayo y a su economía. Y aclaró que de todas formas esta vez viajan tras personas más que en el Mundial de Brasil. En aquella ocasión, la delegación uruguaya estaba integrada por 54 personas y ahora serán 57.

