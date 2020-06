Quería una foto con Messi, se quedó sin nada y le interpondrán acciones penales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El joven de 17 años que burló las medidas de seguridad en el Visit Mallorca ataviado con una camiseta de la selección argentina para hacerse una foto con el astro azulgrana Leo Messi en el minuto 56 del partido Mallorca-FC Barcelona, accedió al estadio "trepando por un muro", según confirmó a la agencia de noticias Efe el jefe de seguridad del Mallorca, José Costana.

El joven de origen francés pero que reside en Mallorca ingresó sin mascarilla ni protección alguna y saltó al campo burlando todos los protocolos de seguridad, con el objetivo de sacarse una foto con Messi, como lo tenía planeado desde hace largo tiempo, según contó el propio joven.

“Lo tenía planeado desde antes del coronavirus. Messi es mi ídolo. Desde antes de que se cancelara el partido, mi idea era sacarme una foto con Messi. Mi sueño es tener una foto con él y conocerlo. Pero primero observé a Jordi Alba y me la hice con él. Después fui por Messi, pero por el virus no se quiso sacar la foto. Luego la policía me lo hizo eliminar todo. El plan me falló por los nervios”, agregó.

“Estaba con unos amigos y llegué sobre el minuto 40. Salté una valla de unos dos metros y de la grada bajé las escaleras hasta al campo. Le eché huevos, pero al final no me llevé nada, la verdad”, dijo el chico que este domingo ya está enterado que “LaLiga va a interponer las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito", según lo que establece en un comunicado.

El chico "se apoyó en una piedra de gran tamaño para saltar al campo en una de las zonas más oscuras del recinto, situada en las taquillas de venta de entradas, subió con sigilo y entró a la carrera", explicó Costana a Efe.

"Teníamos 25 vigilantes (de una empresa de seguridad) en el estadio, pero nunca podremos tener la certeza total, al cien por cien, de que cosas como estas no ocurran. El chaval es menor de edad, no estaba ni viendo el partido ni escondido dentro del recinto", añadió.