¿Querés tener la pelota de la final del Mundial de 1990?

Hizo el gol de penal que el 8 de julio de 1990 le dio a Alemania el título Mundial en la final contra Argentina en el Olímpico de Roma, fue campeón con el Inter de Milán de una Copa de la UEFA, un Scudetto y una Supercopa. Andreas Brehme no se olvida de su pasado neroazurro y a los 59 años quiere ayudar al pueblo italiano.

El ex lateral izquierdo del Inter está subastando dos balones de su colección privada que data de 1990, incluido una pelota Etrusco, el balón oficial de la Copa del Mundo, pero en una edición especial con diseños rojos. Sus compañeros de aquella selección alemana campeona, incluidos Lothar Matthäus y Rudi Voeller, y el entrenador Franz Beckenbauer, han aportado sus autógrafos a los dos recuerdos. “Todo lo que está sucediendo en Italia debido a Coronavirus es terrible, me pone muy triste. Espero que pase lo antes posible ", dijo Brehme en el diario Bild.

A través de la fundación caritativa del periódico Bild, "Ein Herz für Kinder", un corazón para niños, Brehme ofreció sus dos recuerdos (el otro balón fue utilizado por el Inter en el entrenamiento): "Todavía tengo muchos amigos en Italia: Giovanni Trapattoni, Beppe Bergomi, Javier Zanetti y muchos otros, hemos estado vinculados desde la época del Inter, donde jugué de 1988 a 1992. Tengo una relación intensa con el país y la gente. Me impresionó mucho ver cómo atacaba el coronavirus y me gustaría devolver algo de lo que me dieron". La subasta, que ya recaudó más de 3.000 euros, sigue abierta hasta el 5 de mayo, puede participarse en estas dos direcciones:

https://www.unitedcharity.de/Auktionen/WM-Fussball-Andreas-Brehme https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Inter-Mailand-Ball-Brehme