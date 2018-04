El entrenador del Torque se mostró muy conforme y contento con la actuación del plantel, ante Peñarol, sobre todo por lo que venía demostrando el equipo: "Hacía varios partidos que veníamos jugando bien y no podíamos ganar, pero hoy se dio."



"En los últimos dos partidos debutaron varios jugadores y la verdad que son jóvenes por los que uno se siente orgulloso pero que están respaldados por jugadores de experiencia", agregó el entrenador argentino.



En relación a la forma de jugar del Torque afirmó: "Es la manera en la que jugamos partido a partido. Siempre les buscamos volcar lo mejor a los jugadores y tenemos receptores que entienden lo que queremos dentro de la cancha y lo disfrutamos todos. Esa una línea que busca el grupo City cuando elige un entrenador y por suerte está saliendo. Queremos quedarnos en Primera, pero no negociamos la línea de juego."



"Salir jugando es el concepto general que tenemos y que los jugadores llevaron a cabo. Ese fue uno de los dos o tres puntos clave que tuvimos esta noche para ganar", sentenció.



Consultado ante el penal que contuvo Mathías Cubero, Marini dijo: "Uno no puede menospreciar la jerarquia de un equipo como Peñarol y un 2-1 hubiese comprometido el partido."