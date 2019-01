Eduardo Domínguez se presentó ante la televisación de "La Gran Fiesta", el amistoso entre Nacional y River en Maldonado, y en la previa del partido habló con Fox Sports.

El desafío de tomar Nacional.

"Me agarra con mucho entusiasmo las ganas y la entrega con la cual está avanzando el presidente".

Cuál es su trabajo con tanto juvenil

"Es identificar y tener un ojo más clínico. Lo que buscamos es mejorar el trabajo. Es una linda oportunidad que me está brindando el presidente y la institución para poder crecer y demostrar lo que venimos a dar, nuestras creencias".

Los referentes.

En el diálogo, el periodista mencionó a Sebastián Fernández, Esteban Conde, Marco Angeleri y el DT siguió: "Lo tenemos a Rafa, a Coco, Gonzalo Castro... hay muchos jugadores importantes. Se identifican con el club, tienen sentido de pertenencia. Eso es lo que buscamos. Queremos que Nacional vuelva a ser lo que años anteriores ha sido".

La posibilidad de dirigir a Boca.

"Se ha hablado un montón de cosas por la repercusión que tiene la institución. Yo tengo muy claros los escalones de crecimiento, los escalones que uno puede escalar y lo que debe hacer para llegar a lo que uno tiene ilusión, a lo más alto, dentro de mi país y también en las mejores ligas. Pero para eso uno debe trabajar y ser consciente de cómo debe ser el crecimiento de uno. Si se daba era muy lindo, pero no dejaron de ser rumores. Nosotros estábamos hablando con el presidente de Nacional".

La búsqueda de una casa en Montevideo.

"Recién llegamos y estuvimos prácticamente todos los días encerrados en la pretemporada trabajando. Con el tiempo vamos a ver, lo importante es que la familia esté bien".

Una promesa: el juvenil Santiago Rodríguez.

"Es un jugador muy espontáneo. Es su primer partido, esperemos que no le pese tanto el rival que tenemos enfrente. Por más que sea un amistoso es enfrentar al mejor de América y no es fácil para un debut. Lo que buscamos es que muestre alguna de las cosas que muestra en el entrenamiento, con eso me voy feliz. Hay que darle tiempo, trabajo. Tiene que crecer, pero qué mejor para crecer que este tipo de partidos".

La idea de juego.

"Lo primero es entender que jugamos contra el mejor de América y a veces eso te ata a un montón de situaciones que va a ser difícil efectivizarlas. Obviamente que queremos tener el control de la pelota y buscar profundidades con los puntas, con los volantes interiores. Jugar este partido como primer partido va a ser difícil para encontrar lo que buscamos, pero vamos a ir en búsqueda de eso".