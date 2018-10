Es el primer entrenador campeón en el Campeón del Siglo. “Se me pasó por la cabeza cuando no lográbamos el gol, pero gracias a los jugadores se me pudo dar. Es algo lindo”, tiró Diego López, no dándole tanta relevancia al logro como su agradecimiento a los jugadores. “Se brindaron en todo”, afirmó.

“Tengo la imagen de Maxi (Rodríguez), de Marcel (Novick), que entraron y dieron el máximo. Son jugadores grandes que dejan de lado muchas cosas; juegan solo cinco minutos y dan el máximo. A Maxi lo he hecho jugar de volante central o por izquierda… y ha dado todo”, agregó dando a ambos jugadores como ejemplo. El “Memo” recordó partidos sin lograr resultados. “Se me vino el partido contra Rampla: tuvimos la de Maxi en el palo y la de Viatri. Hicimos todo”.

“Hubo un momento que Kevin (Dawson) hizo una atajada bárbara. Progreso era un equipo que quería ganar. Teníamos que estar atentos que no nos pasara lo mismo que contra Rampla, que erramos muchos goles y en una distracción nos hacen un gol”, sumó.

En ese sentido habló de la presión de los jugadores. “La ansiedad el equipo siempre la tiene, sobre todo en este estadio: quiere hacer enseguida el gol. Pero estuvimos presentes en el área de Progreso de principio a fin. Aparte que hoy el arquero de ellos atajó muy bien hoy”.

Pero el técnico afirmó que hay que festejar “sabiendo que esto es la mitad, con tranquilidad. Es el principio, lo que queremos es el bicampeonato. A festejar hoy y ya pensar en Defensor”, tiró.

El entrenador comentó que se trató de una semana diferente por ser la posterior al clásico: “La semana previa y la post del clásico sabemos que son muy desgastantes, se sienten el doble. Tratamos de no trabajar de la misma manera para que los jugadores estén al máximo de su nivel”.

Justamente en esta semana es que se bajaron el capitán y el goleador, aunque tuvo a Gargano como titular por primera vez. “Lo vi bien, pero podía jugar solo 60 minutos y se nos fue la mano, se me pasó 10 minutos; era un cambio que estaba hecho antes del partido con la sanidad”. Distinto fue el caso de Viatri, que pudo seguir.

“Ahora vamos a llevarla más o menos como la semana pasada, no exigiendo. Tienen examen el Cebolla y el Toro. El martes empezamos la semana normal. El partido con Defensor es importantísimo para la Tabla Anual”, añadió.

López recordó lo más difícil del semestre. “Fue el partido con Liverpool; veníamos de perder contra Paranaense en la Copa y teníamos que ir contra un gran rival en una cancha difícil. Pero los jugadores me dieron la fuerza en todo momento. En las difíciles fue cuando mejor respondió el equipo; en las que tal vez no entra la primera pero sí la segunda”, cerró.