La queja de Messi tras la roja a Dembelé por insultar al árbitro: "¡Si no sabe hablar!"

Desde que es capitán del Barcelona, Lionel Messi participa mucho más en las discusiones con los árbitros por jugadas y decisiones polémicas. El pasado domingo, por ejemplo, protestó una roja contra Ousmane Dembelé por un supuesto insulto argumentando que "no sabe hablar".

Sobre el final del encuentro en el que Barcelona goleó 4 a 0 al Sevilla, el árbitro Mateu Lahoz decidió expulsar al zaguero uruguayo Ronald Araújo, que hacía su debut en el primer equipo,por un supuesta falta contra Javier "Chicharito" Hernández.



Según muestran las cámaras del programa El día después, tras la roja al juvenil, Dembelé se quejó diciéndole "eres muy malo" al colegiado. Por este motivo, Lahoz decidió expulsar también al francés.

Messi, que ya se estaba quejando por la polémica expulsión de Araújo, intervino para defender al francés. "¿Qué te dijo Dembelé?", preguntó. Lahoz le respondió algo que no pudo ser captado por las cámaras y el argentino retrucó: "¡Si no sabe hablar!" ¡No sabe hablar!". Detrás, Luis Suárez se reía de la situación.



En catalán, Gerard Piqué le manifestó a Lahoz que en realidad Dembelé había dicho "muy mal". Al mismo tiempo también estaban Frenkie De Jong y Sergio Busquets sobre el árbitro.



Lahoz apartó a Messi para conversar solo con él. El capitán del Barcelona le dijo que "no hacía falta" la roja, y el árbitro español le respondió: "No te equivoques Leo".