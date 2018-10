Quedó bien parado en el Uruguayo

No jugó, pero fue el gran ganador de la undécima fecha del Torneo Clausura. Nacional, que ganó los puntos sin jugar el fin de semana, vio cómo partido a partido se le daban los resultados.



Primero, el sábado Defensor Sporting goleó a Wanderers 3-0 en el estadio Luis Franzini y si bien estaba arriba de los bohemios en la tabla del Clausura, ahora se alejó cuatro unidades de los albinegros, que prácticamente relegaron la posibilidad de quedarse con el título.



Ya el domingo los tricolores vieron cómo Peñarol dejaba los puntos contra Rampla Juniors, en el resultado más sorpresivo del fin de semana y que le sirvió a los picapiedras para alejarse de la zona roja del descenso.



Con esa derrota de los aurinegros, Nacional pasó a depender de sí mismo para ganar el Clausura y así evitar finales por el Campeonato Uruguayo, porque el equipo que dirige Alexander Medina ya fue campeón del Apertura y del Intermedio.



Además, como si esto fuera poco, Nacional sacó cuatro puntos de ventaja en la Tabla Anual a falta de 12 unidades por jugar, en un hecho de suma importancia teniendo en cuenta los beneficios que otorga ganar la acumulada en caso de que se concrete una definición del Uruguayo.



Por la ausencia de El Tanque Sisley es que los tricolores ganaron los puntos sin jugar este fin de semana y se beneficiaron de los otros resultados.



Está claro que el principal mérito es de los tricolores por lo que han venido mostrando en la cancha. Además, más allá de lo que refleja la Anual -que no hace más que confirmar el concepto- Nacional es el equipo más regular del año. Si bien tuvo algún bajón en este Clausura, lo que hace algunas semanas atrás parecía algo lejano, hoy está mucho más cerca de poder concretarse, que es la posibilidad de ganar el Torneo Clausura.



Por otro lado, si se tiene en cuenta el fixture del Clausura, Nacional tiene un cierre de certamen bastante benovolente.



El domingo desde la hora 18.00 visitará a Boston River en el estadio Centenario. El equipo de Alejandro Apud no está teniendo una buena temporada, está último en el torneo con apenas ocho puntos y sólo ganó dos partidos de 11 posibles.



Luego se vendrá el clásico, donde estará en juego en gran medida el Clausura, aunque quedó de manifiesto este fin de semana que ningún equipo en el fútbol uruguayo se puede fiar del favoritismo, porque de poco sirve ganar el juego contra el tradicional rival (dejando de lado la connotación que el duelo tiene por sí mismo) si se dejan puntos contra rivales que en lo previo son inferiores.



El clásico se disputará el sábado 20 de octubre, por lo que cuatro días después Nacional jugará el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Fluminense y entre medio de la llave contra los brasileños el tricolor visitará a Atenas de San Carlos, en principio en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, aunque habrá que esperar para determinar si Nacional realiza alguna gestión para sacar ese encuentro del máximo escenario fernandino.



Por cómo ha sido el accionar de Medina a lo largo de la temporada, es probable que en ese encuentro realice una rotación en el equipo teniendo en cuenta que el miércoles siguiente jugará la vuelta con el “Flu”



Los tricolores cerrarán su actuación en el Clausura el domingo 4 de noviembre contra Danubio, un rival que tiene argumentos como para complicar, aunque con la ventaja de la localía en el Parque Central.



Así están las cosas para Nacional, que mira con buenos ojos el final de temporada.



Boston River está último en las dos tablas Fecha 12 El próximo rival de Nacional será Boston River el domingo a la hora 18.00 en el estadio Centenario. Los dirigidos están últimos en el Clausura (8 puntos) y también en la Anual (31.6), donde sólo ganaron ocho de 32 partidos posibles. En el inicio del tercer torneo corto de la temporada la jugó una mala pasada la doble competencia.

El clásico será el juez para el título del Clausura Fecha 13 Por lo sucedido la fecha 11, donde gracias a los resultados que se dieron Nacional quedó a un punto del líder Peñarol, el clásico (confirmado sábado 20 a las 15.00) tomó vital importancia por la Anual y también por el Clausura. Ante igualdad de puntos ganados en las restantes tres fechas, si Nacional gana será campeón.

Entre medio de la Sudamericana, visitará a Atenas Fecha 14 Nacional jugará la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Fluminense el 24 de octubre en Rio de Janeiro y el 31 en el Gran Parque Central. En el fin de semana que queda en el medio los tricolores deberán visitar a Atenas de San Carlos, que está pujando por salvarse del descenso a Segunda División.