"Creo que estamos todos en un muy buen nivel. Ante Wanderers lo podríamos haber ganado bien. Pudimos marcar la diferencia en el primer tiempo y no supimos liquidarlo en el segundo. En el final nos faltó contundencia", señaló Guillermo Varela este lunes en 100% Deporte (Sport 890).



Consultado sobre su gran rendimiento futbolístico, dijo: "El profe (Matías Eijo) me está dando duro para tener un buen nivel todos los partidos". "Siento una pequeña molestia de la pubalgia, pero es mínima", agregó.



Finalmente, consultado sobre las ofertas que rechazó del extranjero, explicó: “Peñarol y la selección van de la mano. Me quedé acá para ganar la sexta (Libertadores). Además, sé que acá con rodaje puedo tener más chance de ir al Mundial”.