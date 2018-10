Quedaron definidos los ocho equipos que irán a las copas internacionales

La consagración de Peñarol el sábado como mejor del Clausura le aseguró no solo estar en la definición del Campeonato Uruguayo ante Nacional (ganador del Apertura y del Intermedio), sino que además confirmó que ambos grandes disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019, lo que además les supondrán jugosos ingresos de unos 3,5 millones de dólares.

Asimismo, la derrota de Progreso a manos de los aurinegros definió el último cupo disponible para copas internacionales, el cual se lo quedó River Plate, porque al tener los tres puntos asegurados de la última fecha (enfrentaría a El Tanque, que no se presenta), quedará como mínimo medio punto arriba del Gaucho.

El elenco darsenero jugará la Copa Sudamericana, lo mismo que Wanderers, que al haber empatado 1-1 con Cerro ya no lo podrá alcanzar para arrebatarle el cupo de Copa Libertadores. El albiceleste, sin embargo, sí puede llegar al máximo torneo sudamericano de clubes, lo mismo que Liverpool, Defensor Sporting y Danubio.

Danubio (60 puntos)

Está un punto arriba de Defensor Sporting (60 a 59) y por ahora se está quedando con el tercer lugar de la Anual, lo que significa entrar en la segunda fase de la Libertadores.

Si vence a Nacional el próximo fin de semana asegurará ese lugar.

Si empata, necesita que Defensor no gane y que si Liverpool lo hace no sea por más de tres goles de diferencia. El reglamento no prevé la disputa de partidos para definir posiciones de copa, las cuales se dirimirán en caso de empate en puntos por diferencia de goles.

Si pierde, necesita no hacerlo por más de dos goles y que no ganen Liverpool ni Cerro.

Defensor Sporting (59)

Está cuarto y eso por ahora le da boleto a primera fase de Copa Libertadores. Recibirá a Peñarol y si gana, necesita que Danubio no lo haga para ser tercero.

Si empata o pierde, no pueden ganar Liverpool ni Cerro para mantener el cuarto puesto.

Liverpool (58)

Marcha quinto y está en Copa Sudamericana. Si gana, necesita que Danubio pierda y que Defensor no gane para acceder al tercer puesto.

Si empata, para ser cuarto necesita que Defensor pierda por dos goles y que Cerro no gane.

Si pierde jugará Copa Sudamericana.

Cerro (58)

Situación similar a la de Liverpool. Si gana, necesita que Danubio pierda y que Defensor y Liverpool no ganen para acceder al tercer puesto, ya que tiene peor saldo de goles que el negriazul (cinco menos).

Si empata, para ser cuarto precisa que Defensor pierda por dos goles y que Liverpool también caiga.

Si pierde jugará Copa Sudamericana.