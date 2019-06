Los que quedaron conformes tras el Apertura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terminó el torneo Apertura. Y el primer torneo del año fue extraño y muy irregular para la mayoría de los equipos, que podían golear en una fecha y recibir varios goles en la siguiente.



De todas maneras hay equipos que realizaron un buen campeonato. Tal es el caso de Fénix, que terminó ubicado en el segundo lugar, a sólo tres puntos del campeón Peñarol. El mérito de los dirigidos por Juan Ramón Carrasco es aún mayor si se recuerda que el año pasado terminó peleando el descenso y recién se pudieron salvar en el último partido frente a Torque.



Por otra parte, y fieles al estilo de su entrenador, Fénix fue el equipo más goleador del torneo Apertura con 36 tantos. Aunque recibió 26. “El equipo va y va, tiene audacia. Me siento orgulloso de dirigir a estos jugadores por la forma en que se brindan”, afirmó Carrasco.

Cerro Largo, es otro equipo que realizó una gran campaña, más teniendo en cuenta que recién regresaba a la A. Y que tiene la desventaja de viajar a Montevideo, recorriendo 400 kilómetros cada 15 días.



Terminó en cuarto lugar, con el mismo puntaje de Nacional y lleva más de un año invicto en el Ubilla, donde empató con Nacional 2 a 2 y venció a Peñarol en la última fecha.



“Venir de la B no es nada fácil. Creo que la clave estuvo en el tiempo que tuvimos entre que terminamos en la B y comenzamos el Apertura para organizar, planificar y conformar el plantel. Y también la pretemporada y el trabajo previo que realizamos”, explicó Danielo Núñez, quien destacó a su vez lo fuertes que se hicieron en Melo. “Los jugadores fueron elevando la confianza en el Ubilla, además del ida y vuelta con la gente que se fue entusiasmando y multiplicando partido a partido. Los rivales se sintieron visitantes”, explicó Nuñez.



“La cancha del Ubilla es grande y tiene el pasto alto. Es un pequeño beneficio que tenemos sobre los rivales”, finalizó el técnico arachán, que perderá a dos jugadores clave: Hugo Magallanes, que se irá a Nacional, y Sebastián Sosa, el goleador del equipo (anotó 11 tantos) y seguirá su carrera en México.

Danubio terminó en el quinto lugar de la tabla, con 27 puntos (los mismos que Cerro Largo y Nacional), lo cual dejó muy conforme a Marcelo Méndez, quien llegó al club a principio de temporada. “Y no sólo por los resultados, sino porque pudimos cumplir con los objetivos que nos plantearon los dirigentes cuando llegamos: darle minutos a los juveniles; volver a hacernos fuertes en Jardines y ser un equipo competitivo”, explicó Méndez.



“Además del trabajo y el esfuerzo de los jugadores que interpretaron nuestra idea y consiguieron una identidad”, añadió.

Progreso también realizó una buena campaña en el Apertura , a pesar de que no pudo terminar bien. Los del Pantanoso, finalizaron en el séptimo lugar de la tabla, a un punto de Wanderers. El presupuesto del club es de 65.000 dólares y no hay posibilidades de hacer dobles horarios ni de concentrar.



No hay que olvidar, además, que se le fueron 19 futbolistas respecto a la temporada anterior y llegaron 13. Eso aparte del técnico Leonel Rocco, quien sin embargo destaca como una de las razones del buen torneo realizado al grupo humano. “El armado del grupo humano fue fundamental. Más teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que se fueron y llegaron. Hicimos un análisis de cada uno que venía, en lo profesional y en lo humano y se insertaron muy bien. Aunque nos fuimos conociendo con los partidos. Ahora tenemos que sacar ventaja en la segunda parte del año donde hay que confirmar todo”, reconoció Rocco.



“Al final se nos escaparon unos puntos importantes, pero si el Uruguayo terminara hoy habríamos cumplido el objetivo de clasificar a las copas internacionales”, añadió el técnico.

defensor Sporting Los violetas no estuvieron a la altura de su historia Defensor Sporting realizó un mal torneo Apertura, en el cual ganó solamente cuatro partidos, empató otros cuatro y perdió siete. Terminó en el decimoprimer lugar de la tabla con sólo 16 puntos, la mitad de los que sumó el campeón Peñarol. Algo extraño para un club que generalmente pelea los primeros lugares de la tabla de posiciones. La mayor señal de la mala campaña es que el “Polilla” Jorge Da Silva, uno de los entrenadores más exitosos de la historia del club, estuvo solo tres meses al frente del equipo, dirigió 13 partidos con dos triunfos, dos empates y nueve derrotas. Fue sustituido por Ignacio Risso.