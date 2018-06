Solo quedan cuatro en carrera

En la Serie A, solo dos equipos llegan con chance s a la última fecha de quedarse con su grupo y poder así a avanzar a la final. El tricolor depende de sí mismo. Tiene que enfrentar a Danubio en Jardines del Hipódromo. Cerro, que está dos puntos atrás, debe ganar y esperar un triunfo de la “Franja”. Si empata con Nacional en el primer lugar, no lo favorece el saldo de goles.

En la Serie B, en tanto, Peñarol necesita ganarle a Defensor Sporting y esperar que Torque no gane en su visita ante Progreso.

Vale aclarar que estos son los únicos cuatro equipos que tienen posibilidades de acceder a la final del certamen.

La última fecha se jugará entre semana

El miércoles jugarán: Liverpool vs. Rampla, Wanderers vs. Fénix, Cerro vs. Racing y Danubio vs. Nacional. El jueves lo harán: Atenas vs. Boston River, Progreso vs. Torque y Defensor vs. Peñarol. Todos irán a las 15.00.

En la última jornada del Torneo Intermedio será el equipo de River Plate que tendrá libre en la Serie B.

El horario de la final dependerá de los rivales

La final del Intermedio se jugará el próximo domingo. Si la misma es entre los dos grandes, la idea es que se dispute a las 15.00 horas. De lo contrario, pasaría a las 18.00. El ganador clasificará a la Sudamericana 2019.