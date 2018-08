¿Se queda el "Pajarito"?

Real Madrid lo compró, pero estaba claro que todavía era muy joven para jugar en el plantel principal y tenía varias figuras por delante. Primero estuvo en la filial del club y el año siguiente fue cedido al Deportivo La Coruña, pero el "Pajarito" se ilusiona con quedarse.

Previo al inicio del mercado, Lopetegui había confirmado que Federico Valverde iba a realizar la pretemporada con el club, pero que seguramente se iba a ir cedido a un cuadro de Primera División para que siga tomando rodaje, lo cierto es que con el paso de las semanas y de los partidos, el "Pajarito" toma más relevancia en la institución y por eso se podría ganar un lugar en el plantel de Primera.

Según informa el diario ABC, "el Madrid no piensa fichar a nadie más". "Los precios son muy caros y algunos de esos futbolistas no son el relevo natural del croata, un hombre de potencia. 'No vamos a fichar a nadie más. Los fichajes los tenemos en casa'", se le habría informado al medio desde el propio club merengue.

"El fichaje es Fede Valverde, es un jugador de primera (y de Primera) y asciende al primer equipo", le expresaron al medio español desde el Real Madrid.

"La fe depositada en Fede Valverde, Reguilón, Javi Sánchez y Borja Mayoral tiene un culpable: el técnico. Lopetegui es amante de las canteras. Trabajó con jóvenes en las selecciones inferiores de España y cuando ascendió a la selección absoluta demostró también una filosofía que ahora extiende al Real Madrid", expresa el