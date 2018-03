Solo queda un lugar

Seguramente al maestro Tabárez no le va a gustar este juego periodístico, pero en virtud de lo visto en la China Cup, del buen rendimiento colectivo de Uruguay, del estilo futbolístico desplegado por La Celeste y hasta de las últimas actuaciones de los futbolistas, prácticamente se puede decir que el equipo titular para el debut mundialista ante Egipto está definido y hasta los 23 que irán a Rusia.

El trofeo de la China Cup ya está en poder de la AUF. El gol de Edinson Cavani, su número 42 con la selección (es el segundo máximo artillero detrás de Luis Suárez, quien tiene 50) le dio a Uruguay la victoria por 1-0 sobre Gales y si bien el resultado no era lo más importante en esta etapa, siempre es mejor que las conclusiones lleguen de la mano de títulos. Entonces, es hora de hacer un balance de lo que dejó esta presentación celeste.

Solo hay un nombre que puede cambiar la fisonomía de la oncena: Martín Cáceres. La cuestión es cuál será el estado físico del “Pelado” cuando se aproxime la Copa del Mundo. Por calidad no hay dudas de que él tiene un lugar seguro en la formación inicial que el 15 de junio enfrentará a Egipto en Ekaterinburgo, pero su frágil físico lo convierte en una interrogante. De hecho no estuvo en esta China Cup por una molestia en la pantorrilla.

Eso le dio la oportunidad a Diego Laxalt, a quien Tabárez probó como lateral izquierdo, quien con su dinámica y buen juego demostró que está para ser el titular. ¿Saldrá del equipo si está el “Pelado”? Es el gran candidato, porque Guillermo Varela se ganó el lugar en la banda derecha.

El resto del equipo pinta para ser el del debut mundialista, salvo contratiempos. El doble cinco conformado por Matías Vecino y Rodrigo Bentancur ha cambiado completamente el estilo celeste, porque recuperan balones y además desde sus pies nace el cuidado por la pelota con suma elegancia.

¿De Arrascaeta o Cristian Rodríguez? Esta duda solo la generó que el primero fue titular ante República Checa, pero el que tenía que hacer méritos para quedarse con el puesto por el sector central izquierdo era precisamente el ex-Defensor Sporting, porque el dueño de ese lugar es el “Cebolla”. En el balance general de ambos el futbolista de Peñarol (quien ayer asistió para el gol de Cavani) jugó mejor.

Nahitan Nández definitivamente se quedó con la posición de volante externo por derecha y las dos bestias de ofensiva (Suárez y Cavani, obviamente) son indiscutibles.

Por lo tanto, bien puede concluirse que hoy, a 80 días del partido ante Egipto y contando con que no habrá inconvenientes sanitarios a la hora del debut, la formación inicial será: Muslera; Varela, Giménez, Godín, Laxalt o Cáceres; Nández, Bentancur, Vecino, “Cebolla”; Suárez y Cavani. Aunque al maestro no le guste.

Fue la grata revelación que dejó esta China Cup para Uruguay y no porque haya demostrado su nivel futbolístico, porque ese se lo conoce muy bien cuando se lo ve con la camiseta del Genoa de Italia, sino porque apareció en un puesto en el que no se lo esperaba. Actuó de lateral izquierdo (en su equipo lo ha hecho) y su performance fue excelente.

En el tramo final de las Eliminatorias ya había sido de los mejores jugadores de Uruguay. Quizá no brilla no reciba un 8 de calificación, pero seguro tampoco nunca va a recibir un 4. Es prolijo, ordenado, regular en su juego, saca la pelota bien jugada, habla, guía a Bentancur y toma buenas decisiones con la pelota. Es a la selección lo que Busquets a Barcelona.

Giorgian De Arrascaeta

Tuvo su oportunidad como titular frente a República Checa, pero no brilló. No obstante, es bueno recordar que fue quien hizo la pared con Luis Suárez en la jugada en la que al “Pistolero” le hicieron el penal que luego él mismo transformó en gol para el 1-0 y también que se encargó de las pelotas quietas. Ya no tuvo minutos en la final con Gales.