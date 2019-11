El puzzle que tiene que armar Álvaro Gutiérrez para el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional llegará al clásico como líder del Clausura y de la Tabla Anual después del importante triunfo contra Progreso en el Paladino. Este hecho incidirá en cómo plantearán el partido los equipos, porque la necesidad es más grande para Peñarol, el conjunto que más urgencias tiene en ambas tablas, porque viene de atrás; aunque, por otro lado, el equipo de Diego López ya sabe que estará en la definición del Uruguayo por haber sido el ganador del Torneo Apertura.

Los tricolores tuvieron jornada de descanso ayer y desde hoy prepararán el clásico del domingo (hora 16.00; Estadio Centenario) con entrenamientos que serán a puertas cerradas entre Los Céspedes y el Gran Parque Central, con excepción del sábado, cuando se realizará el banderazo de los hinchas, como ya se hizo costumbre en esta temporada.

¿Qué equipo colocará Álvaro Gutiérrez? Si bien es apresurado porque recién estamos a martes y hoy será la primera práctica de la semana, hay elementos que se pueden tomar en cuenta para realizar un análisis y aproximarse a los posibles 11 jugadores que tiene en la cabeza Álvaro Gutiérrez. Porque está claro que el técnico va pensando en el clásico bastante tiempo antes de que se juegue.

Hay dos situaciones sanitarias que bien pueden definir la oncena. Son los casos de Guzmán Corujo y Matías Zunino. Si están bien, van a jugar.

El zaguero cumplirá el jueves los 21 días de recuperación, habituales para las lesiones consideradas desgarro. Aunque no va a llegar con fútbol arriba, el hecho de que fuera convocado contra Progreso fue una señal del DT.



La situación del polifuncional es distinta, porque lo está molestando una contractura en el gemelo; por esa razón no estuvo a la orden en el Paladino. Gutiérrez no fue tan tajante de que estará a la orden contra Peñarol. Si juega, lo puede hacer como volante externo, como mediapunta o como volante interior, como jugó en algunos partidos de este Torneo Clausura.

LA DEFENSA. Luis Mejía, Guillermo Cotugno y Felipe Carvalho jugarán. Las dudas aparecen en el zaga por derecha y en el volante izquierdo, porque no está Matías Viña.



La opción de Mathías Laborda -de buenos rendimientos- pasa por si Corujo no llega al 100% que, por lo expuesto por el “Guti” en conferencia, sí estará a la orden.



La otra gran interrogante es el lateral izquierdo. El técnico habló de los tres posibilidades: Armando Méndez (a pierna cambiada), Álvaro Pereira (posición natural) y Agustín Sant’Anna, que es derecho pero que con Eduardo Domínguez ya jugó por el sector izquierdo en el inicio de temporada. El primero es quien corre con ventaja para ser titular.

MEDIOCAMPO Y OFENSIVA. Acá los nombres seguros son los de Rafa García, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio.



El sistema táctico a emplear influirá directamente en la elección de los jugadores. En los últimos partidos, Nacional jugó con un 4-2-3-1, en el final del Intermedio e inicio del Clausura lo hizo con un 4-1-4-1 (así ganó el clásico 3-0) y por momentos de algunos partidos pasó a un 4-4-2.



Gabriel Neves, Felipe Carballo, Pablo García, Brian Ocampo, Matías Zunino, Santiago Rodríguez y Sebastián Fernández son los que pujan por tres lugares, aunque los últimos dos da la impresión que inician la semana con menos chances. “Santi” no ha podido encontrar todavía su mejor versión después de la lesión y “Papelito” ha jugado mejor entrando desde el banco.



Estableciendo la hipótesis que Zunino estará a la orden y jugará, entonces quedarían dos puestos a cubrir para cuatro jugadores: Neves, Carballo, Ocampo y Pablo García.



Más remota aparece la chance de jugar con una doble punta, con Thiago Vecino junto al atacante cordobés.

Siete jugadores que están en duda para jugar el clásico

Matías Zunino Da la impresión que si está bien, jugará el clásico como titular. No pudo estar a la orden contra Progreso por una contractura en el gemelo. En la conferencia tras el triunfo con Progreso, Gutiérrez dejó dudas sobre su presencia; dependerá de la evolución. Si llega, la otra duda pasa por determinar en qué posición juega. Podría hacerlo como volante interior o externo.

Guzmán Corujo El hecho de que estuviera convocado contra Progreso se puede tomar como una señal del entrenador, de que llegará sin problemas a jugar el clásico. Junto a Santi Rodríguez, fueron los dos que quedaron afuera del plantel en el Paladino. El zaguero se desgarró el cuádriceps y este jueves cumplirá los 21 días de recuperación. Todo indica que podrá jugar el domingo.

Mathías Laborda Hizo los méritos para ser titular contra Peñarol (más allá del gol contra Progreso), pero su presencia desde el vamos depende de la recuperación de Corujo. Ha tenido mejores rendimientos que Carvalho (indeciso e impreciso con la pelota), pero la pierna zurda del riverense lo favorece. No parece probable que jueguen Corujo y Laborda juntos en la zaga.

Armando Méndez Es quien cuenta con mayores probabilidades de jugar en el lateral izquierdo ante la ausencia de Matías Viña, abocado a la selección uruguaya. Gutiérrez expresó públicamente que Álvaro Pereira y Agustín Sant’Anna son las otras dos posibilidades que maneja. El exjugador de Fénix ya jugó en el este torneo a pierna cambiada, como contra Plaza Colonia.

Gabriel Neves Fue suplente contra Progreso y no entró. Si bien es verdad que no está atravesando su mejor momento en la temporada, cuesta pensar que no tendrá un lugar entre los titulares el domingo. Depende también del sistema táctico, porque tiene más chances de jugar con un 4-1-4-1 que con un 4-2-3-1 o un 4-4-2 donde sólo juegan dos volantes interiores.



Pablo García Contra los “gauchos” del Pantanoso fue su primer partido como titular y entró en el podio de los jugadores más destacados del equipo jugando como extremo derecho, generando peligro y queriendo siempre la pelota. Por rendimiento, se ganó el derecho a ser titular, pero dependerá también de cómo Gutiérrez pretenda plantear el partido y de si juega Zunino.