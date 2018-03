A pura concentración

Defensor Sporting recibe esta noche, a las 19:15 horas a Gremio por el Grupo 1 de la Copa Libertadores. Y lo hace sin una de sus piezas claves: Matías Cabrera. El volante está suspendido a nivel internacional porque fue expulsado el año pasado en el partido frente a Liga de Quito por la Copa Sudamericana.



Eduardo Acevedo tiene en la cabeza la táctica para el partido frente a Gremio hace días, desde que fue a Buenos Aires a ver al equipo brasileño en la final de la Recopa Sudamericana frente a Independiente. Aunque casi no había querido compartirla con sus futbolistas, hasta después del partido frente a Rampla, por aquello de no poner la carreta delante de los bueyes.



“En la cancha siempre se ven otras cosas, Gremio es un equipo muy sólido, muy seguro de sí mismo. Y sabe manejar muy bien los tiempos del los partidos. Es el campeón de América y se puede tener una cantidad de contrapuntos para enfrentarlo, pero lo principal es la concentración y la solidaridad. Hay que estar concentrados al máximo durante los 90 minutos y ser muy solidarios, como lo es Defensor. Estamos en casa y hay que marcar el sector del terreno donde se tenga que jugar. Esos son los puntos fundamentales”, dijo Acevedo, quien a pesar de la bronca del empate frente a los picapiedras, vio una mejoría en el juego de su equipo respecto al partido anterior en el que le habían ganado a Torque.



Además, de las enormes diferencias económicas, de plantel y de infraestructura entre los violetas y el equipo de Porto Alegre, la forma en que llegan los dos equipos es distinta.



Defensor Sporting arrancó la temporada con la vara muy alta tras la excelente campaña del año pasado, en la que ganó el Apertura y definió el Intermedio y el Uruguayo. En cuatro fechas disputadas, ganó dos partidos, ante Atenas y Torque, cayó en el clásico con Danubio y viene de empatar ante Rampla Juniors en el Olímpico. Partido en que además fueron expulsados Rabuñal y Cougo.

Gremio, por su parte, viene con el ánimo por las nubes. No sólo es el actual campeón de la Copa Libertadores, un torneo que ganó en tres oportunidades, sino que viene de obtener la Recopa Sudamericana, por penales frente a Independiente.



En el torneo Gaúcho venció el fin de semana a Novo Hamburgo por 3 a 0, un partido en el que el técnico Renato Gaúcho utilizó un equipo alternativo.



Pero en fútbol no hay nada escrito de antemano. Y a veces el más débil o el más chico fue capaz de ganarle a más grande, al poderoso. Es lo maravilloso del deporte más importante del planeta.



Defensor Sporting lo sabe. Y le basta con recordar el año 2014, cuando llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. O buscar un antecedente más lejano, cuando en el 2007 los violetas vencieron a Gremio por 2 a 0, de local. Aunque después, cayeron por idéntico marcador en la revancha y finalmente fueron eliminados por penales.



“Jugar otra vez la Copa y enfrentar a Gremio en el inicio es un premio, que nos ganamos en buena ley”, dijo Nicolás Correa. “Ya dimos vuelta la página, estamos muy bien. Gremio es un equipo que ganó todo, pero es lindo arrancar así. Hay que manejar otro tipo de argumentos en el campo de juego, porque va a ser otro tipo de partido. Tenemos que ser muy inteligentes, como aquel equipo del 2014”, agregó el “Coto”.



“Todo el mundo quiere ganarle a Gremio ahora”, dijo mientras tanto el lateral de Gremio Bruno Cortes. “Queremos arrancar con buen pie en esta nueva copa”, afirmó quien será titular esta noche.



Es que Gremio quiere el tetra campeonato, pero Defensor Sporting no piensa hacerle fácil el debut.

más copa Carolina, un talismán Carolina Portaluppi es la hija de Renato Gaucho, el DT de Gremio. Va a todos lados con él y les trae suerte.



Arthur que no ha vuelto a jugar tras su lesión en la final de la Libertadores, no viajó a Montevideo.



Emiliano Gómez tiene sólo16 años y aún no ha debutado en Primera, pero usará la 10 de Defensor Sporting en la Copa Libertadores.